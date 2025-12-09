«Pluribus» : Rhea Seehorn, la star de la série, célèbre sa nomination aux Golden Globes

Nommée ce lundi aux Golden Globes pour sa performance dans la série Apple «Pluribus», Rhea Seehorn partage son enthousiasme pour la nouvelle création de Vince Gilligan («Breaking Bad», «Better Call Saul»).

L’actrice Rhea Seehorn se réjouit d'assister aux Golden Globes, à une exception près. «Je suis tellement contente de pouvoir faire ce métier, de faire un travail aussi incroyable, et j'adore tous mes collègues. Et en plus, je suis invitée au bal de promo ? Je suis aux anges !» a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter ce mardi, au lendemain de sa toute première nomination aux Golden Globes, dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, pour son rôle dans la série «Pluribus» d'Apple TV.

«Pour être honnête, mon seul problème, c'est le tapis rouge. Je perds tous mes moyens. [Rires] Je suis nulle pour les photos. Je me sens bien dans le monde réel, en mouvement. Dès qu'on me demande de rester immobile, et que j'ai l'impression que mon seul travail consiste à être la plus belle possible, je craque. Je transpire, je m'inquiète des auréoles sous les bras, je panique, puis je fais les photos et je retourne m'amuser», a-t-elle ajouté.

L’actrice, nommée trois fois aux Emmys mais jusqu'alors boudée par les Golden Globes, a tout de même de quoi se réjouir, d’autant que la série «Pluribus» est également nommée dans la catégorie Meilleure série dramatique. Et il y aura d’autres tapis rouges à venir… «Pluribus» ayant déjà été nommée dans la même catégorie aux Critics Choice Awards.

Un mystère porteur

Diffusée pour la première fois le 7 novembre sur Apple TV avec deux épisodes, la nouvelle série de science-fiction de Vince Gilligan (le créateur de «Breaking Bad» et «Better Call Sall» dans lequel jouait déjà Rhea Seehorn) suscite un engouement fiévreux de la part de ses adeptes et de nombreuses discussions autour de sa mystérieuse intrigue (dont nous ne dévoilerons rien ici pour ne pas divulgâcher). En apparence à mi-chemin entre le drame existentiel et la science-fiction post-apocalyptique, «Pluribus» traite-t-elle de l’isolement lié à la pandémie, de l’IA ? Les fans émettent toutes sortes d’hypothèses.

«C'est très gratifiant de voir que les gens ont envie de parler de la série, d'échanger entre eux, et qu'ils en font une série à regarder et à discuter ensemble», se réjouit Rhea Seehorn. «J'ai parlé à quelqu'un qui pensait que toute la série était une métaphore du deuil et de la dépression… Vince (Gilligan, le créateur) n'essayait pas d'influencer les opinions ni de prêcher un sujet particulier. Il a commencé à l'écrire avant les confinements liés à la pandémie – une autre personne [à qui j'ai parlé] pensait que c'était le sujet. Enfin, en quelque sorte. Ça parle de tout. Une autre personne pensait que ça ne traitait que de l'IA, mais l'IA n'était pas un sujet de débat aussi important [qu'aujourd'hui] quand Vince (Gilligan) a commencé à l'écrire il y a 10 ans.»

Le sujet est resté longtemps tout aussi mystérieux que passionnant pour elle aussi, a-t-elle expliqué à Deadline. «Je ne connaissais rien de l'histoire, et puis quand j'ai commencé à lire les scripts, je les recevais un par un, et je vivais la même aventure que le public. Je ne savais jamais ce qui allait se passer. Et moi aussi, j'étais surprise, j'avais ri, mais c'était vraiment amusant de trouver ce ton à la fois quichottesque et complexe que Vince voulait explorer dans la série, qui oscille entre humour noir, moments psychologiques introspectifs, grands montages et scènes physiques où le public est en quelque sorte mon plus proche confident. C'était vraiment génial.»

Un personnage aux mille facettes

Quant à ce que que son personnage, Carol, veut dire, il n’y a pas une seule lecture à voir et chaque spectateur peut s’identifier à l’un ou l'autre des personnages. «Je pense que c'est ouvert à l'interprétation. Je me suis beaucoup amusée à écouter les idées des gens sur la série et à imaginer qui ils seraient dans telle ou telle scène. J'ai la chance d'avoir trouvé une distribution incroyable avec des acteurs comme Karolina Wydra, Carlos Manuel-Vesga, Samba Schutte et Miriam Shor, sans oublier les invités qui ont déjà participé : Jeff Hiller et, bien sûr, le maire d'Albuquerque (joué par l’authentique maire d’Albuquerque, ndlr). La série parvient vraiment à présenter des points de vue nuancés et complexes sur les différentes conversations et concepts abordés», analyse l’actrice.

«Quand Vince m’a proposé d’écrire un scénario pour moi, je n’en savais rien, mais j’ai tout de suite accepté, grâce à lui. Non seulement pour la qualité de son écriture et de sa réalisation, que je connaissais déjà, mais aussi pour la profondeur de ses personnages et de son histoire, et pour les personnes formidables qu’il réunit. J’ai quasiment la même équipe et les mêmes chefs de département qu’au cours des dix années de tournage de Better Call Saul. C’est un soutien incroyable. Je savais que je serais dans une situation où je pourrais me dépasser, tout en bénéficiant d’un soutien sans faille. Et tout s’est avéré exact», a-t-elle aussi confié.

Le dernier épisode de la saison 1 de «Pluribus» sera diffusé le 26 décembre. Mais que les fans se rassurent, Apple a commandé deux saisons supplémentaires tout de suite après avoir acquis les droits de diffusion en 2022. La cérémonie des Golden Globes aura lieu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2026.