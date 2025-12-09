Stranger Things : Millie Bobby Brown révèle s'être faufilée dans le bureau des scénaristes pour connaître la fin de la série (SANS SPOILERS)

Invitée de l’émission américaine «The Tonight Show with Jimmy Fallon», Millie Bobby Brown a avoué s’être faufilée dans le bureau des scénaristes de «Stranger Things» pour connaître la fin de la série avant tout le monde.

Une mission réussie. À l’instar des fans de «Stranger Things», Millie Bobby Brown était impatiente de connaître la conclusion de la série dont elle incarne un des personnages principaux depuis 2016. A tel point qu’elle n’a pas pu résister à la tentation d’aller espionner dans le bureau des scénaristes la veille de la lecture du scénario de la saison 5 pour découvrir la fin de l’histoire avant tout le monde.

«La nuit avant la lecture collective, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Tout le monde ignorait la fin. Mais moi, je la connaissais», a lancé la comédienne de 21 ans à l’animateur Jimmy Fallon dans l’émission américaine «The Tonight Show». «Je me suis faufilée dans le bureau des scénaristes, et je suis tombée sur cet énorme tableau blanc sur lequel était indiqué la conclusion pour chacun des personnages dessus. Et je me suis dit : ‘Ah ! Ça fait trop d’information à retenir’», a-t-elle expliqué.

Une journée parfaite

Le jour de la découverte du scénario final, Millie Bobby Brown révèle avoir conçu avec Noah Schnapp une trentaine de «bracelets de l’amitié» personnalisés avec une description des personnalités de chacun. «Nous sommes arrivés, nous en avons donné à tout le monde, et c’était juste une journée parfaite. Nous n’étions pas installés à une table, mais dans des canapés, et nous avons tous pleuré pendant deux heures», a-t-elle ajouté.

Les quatre épisodes de la première partie de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» ont été mis en ligne le 27 novembre dernier en France, sur Netflix. Trois nouveaux épisodes sont attendus sur la plate-forme de streaming le 26 décembre à 2h du matin. Le dernier épisode, d’une durée de 2h05, sera également dévoilé à 2h du matin, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, le 1er janvier 2026.