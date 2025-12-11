Julie Zitouni, ex-Miss Provence, porte plainte pour diffamation et cyberharcèlement après sa vidéo polémique

Julie Zitouni, Miss Provence destituée de sa couronne mardi 9 décembre après la divulgation d'une vidéo polémique, va porter plainte pour cyberharcèlement, mais aussi pour diffamation contre l'influenceur Aqababe.

Une procédure judiciaire en cours. Face aux menaces auxquelles Julie Zitouni fait face sur les réseaux depuis la divulgation d’une vidéo polémique, la mannequin de 26 ans va saisir le tribunal pour cyberharcèlement contre X, a révélé La Provence mercredi 10 septembre. La jeune femme entend également porter plainte pour diffamation contre l’influenceur Aqababe, à l’origine de la divulgation de la vidéo, dans laquelle les désormais anciennes Miss Provence et Miss Aquitaine insultaient les candidates en demi-finale.

Une information révélée par l’avocat de Julie Zitouni dans un communiqué relayé par La Provence. «Madame Julie Zitouni est la cible depuis plusieurs jours de nombreux actes de harcèlement en ligne d'une particulière violence», a fait valoir son avocat, notant par ailleurs que «certains commentateurs ou intervenants médiatiques, qu'elle n'a jamais rencontrés, diffusent à son sujet des propos manifestement diffamatoires et attentatoires à son honneur». En conclusion souligne-t-il, «Elle usera de toutes les voies de droit nécessaires pour mettre un terme à ces agissements et réparer les préjudices causés».

des spéculations d'Aqababe

Dans le viseur de l’ex-Miss Provence, destituée de sa couronne mardi après la divulgation de la vidéo, se trouve l’influenceur Aqababe, qui pour rappel avait déjà annoncé par erreur la mort de Brigitte Bardot, en octobre dernier. En ce qui concerne Miss Provence, l'influenceur a cette fois visiblement spéculé, via ses réseaux, sur les raisons pour lesquelles Miss Provence avait été évincée du Top 12, écartée selon lui «après avoir été surprise en train de fumer des joints dans sa chambre».

Des informations erronées selon l'ex-Miss, et une campagne de cyberharcèlement que ne compte donc pas laisser passer Julie Zitouni. Pour rappel, la jeune femme avait rapidement présenté des excuses publiques après la diffusion de la vidéo polémique.

De son côté, la société miss France a fermement condamné dans un communiqué publié sur ses réseaux la campagne de cyberharcèlement dont sont victimes Miss Provence et Miss Aquitaine.

Rappelant que des sanctions ont été prises, la société Miss France condamne «toutes formes de haine» et appelle «à faire preuve de respect à l’égard des candidates concernées.»