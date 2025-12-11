Robert Pattinson et Zendaya publient une fausse annonce de fiançailles

A l’affiche de «The Drama» prochainement, Robert Pattinson et Zendaya ont publié dans les colonnes d’un journal de Boston une fausse annonce de fiançailles, annonçant leur mariage le 3 avril prochain.

Un bon coup de pub. Zendaya et Robert Pattinson filent toujours le parfait amour avec leurs conjoints respectifs, ce qui ne les a pas empêché d’annoncer leurs fiançailles et la date de leur mariage le 3 avril prochain. Une fausse annonce, évidemment, publiée dans les colonnes du Boston Globe pour faire la promotion du long métrage «The Drama», dans lequel les deux acteurs campent un couple mis à l’épreuve avant leurs noces.

Une annonce qui a toutefois poussé le média à préciser sur ses réseaux qu’il s’agissait d’une publicité. «Une publicité dans l’édition du jour du Boston Globe mettait en scène deux visage familiers : Robert Pattinson et Zendaya», a ainsi posté le média sur Instagram, avant d’ajouter : «C’était une fausse annonce de fiançailles de leurs personnages pour le film à venir «The Drama» d’A 24». Une annonce qu'avait d'ailleurs relayée le studio A 24, notant en commentaire «Joyeuse nouvelle».

Un mariage et une sortie le 3 avril prochain

La publicité mettait en scène Zendaya dans les bras de Robert Pattinson dévoilant sa bague de fiançailles. Si le cliché n’était autre que l’affiche du film, il était accompagné d’un texte signé par les parents que le couple incarne à l’écran. «M. et Mme Roger Harwood, de Baton Rouge, en Louisiane, annoncent les fiançailles de leur fille, Emma Harwood, avec Charlie Thompson, fils de M. et Mme Alan Thompson.», peut-on en effet lire dans l’annonce avant de voir apparaître la date des noces. «Le couple se mariera le 3 avril 2026», poursuit le texte, annonçant la cérémonie le jour de la sortie du film.

Un coup de pub bien senti pour ce long métrage qui raconte l'histoire d'un couple dont «les plans de mariage sombrent dans le chaos lorsqu'un secret bouleversant émerge quelques jours avant leur cérémonie», note le pitch officiel du film.

Pas de quoi remettre en question donc la relation qu’entretient à la ville Zendaya et Tom Holland, dont les fiançailles ont elles été révélées en janvier dernier lors des Golden Globes. De son côté, Robert Pattinson, n’a pas non plus prévu de remettre en question sa relation avec l’actrice et chanteuse Suki Waterhouse, avec qui il a eu un premier enfant en novembre 2024. Les fans sont rassurés.