Vacances de Noël 2025 : Grand Palais, Parc des Princes... 5 patinoires éphémères à tester en famille à Paris

Fin d’année oblige, les patinoires éphémères reviennent briller en ville pour glisser et profiter de l’ambiance hivernale dans des décors magiques et insolites, du Grand Palais au Parc des Princes.

Le Grand Palais des glaces de retour

C’est assurément la plus belle. La plus grande patinoire indoor au monde est de retour sous la verrière du Grand Palais. Un décor somptueux qui accueille à partir de ce dimanche et jusqu’au 7 janvier un espace de glisse de 2.700 m2 de glace dans une ambiance inégalée, poétique ou festive, au choix. De 10 h à 2h du matin, deux atmosphères attendent les patineurs. Le jour, la lumière naturelle baigne les lieux. Le soir venu, place aux effets lumineux et DJ sets. Une expérience unique.

Jusqu’au 7 janvier, le Grand Palais des Glaces, trois créneaux possibles (10h-13h, 14h-19h, 20h-2h), à partir de 27 euros/adulte.

Le parc des Princes à l’heure d’hiver

Le Parc des Princes prend des airs de villages de montagne en cette fin d’année. Dès aujourd'hui et jusqu’au 2 janvier, l’antre du PSG donne rendez-vous aux fans et aux familles avec son rendez-vous «Winter in Paris». Un parcours qui propose de plonger dans l’atmosphère du parc dans un esprit hivernal, avec au programme la possibilité de troquer les crampons pour les patins à glace. Sur 225 m2, une patinoire synthétique, accessible dès 3 ans, prend en effet ses quartiers en bord de pelouse Auteuil pour une session glisse, avant d’aller se restaurer dans l’un des chalets gourmands installés pour l’occasion.

Jusqu’au 2 janvier, «Winter in Paris», Parc des Princes, à partir de 23 euros.

Patiner au sommet des Galeries Lafayette

Pour prendre de la hauteur, direction le toit des Galeries Lafayette boulevard Haussmann, métamorphosé jusqu’au 4 janvier en patinoire synthétique. On y glisse avec une vue spectaculaire sur Paris et la tour Eiffel. Des sessions de patinage de 30 minutes y sont organisées tous les jours entre 10h30 et 19h, du lundi au samedi, et de 11h30 à 19h le dimanche. Accessible dès 4 ans. Les moins de 15 ans doivent être accompagnés.

Jusqu’au 4 janvier, Patinoire Lafayette Paris Haussmann, 16 euros/adulte, 7,50 euros/14 ans et moins.

Le marché de Noël de la Villette

Tout nouveau cette année, Noël s’invite à la Villette, place de la Fontaine-aux-Lions. Une première édition orchestrée par the Swiss Christmas Village, à l’origine de certains des plus beaux marchés de Noël d’Europe, dont celui de Zurich. L'occasion de profiter, jusqu’au 28 décembre, de la patinoire spécialement installée pour l'occasion au pied d'une grande roue, mais aussi de plus d’une centaine de chalets, de manèges, le tout dans une ambiance gourmande, grâce notamment au Chalet à fondue zurichoise.

Jusqu’au 28 décembre, Noël à la Villette, accès patinoire 10 euros.

Patins en folie au parc André Citroën

L'événement «Patins en folie» est de retour au Parc André Citroën, jusqu'au 4 janvier. À la clef : la plus grande patinoire de glace en extérieur de Paris, déployant un espace de glisse de 600 m2 dans une ambiance festive, entre guirlandes, pause gourmande et soirées DJ. Elle est ouverte du mardi au dimanche, et tous les jours durant les vacances scolaires pour des sessions de glisse d'une heure.

Jusqu'au 4 janvier, «Patins en folie», 12 euros /adulte, 9 ou 11 euros/enfant selon l'âge.