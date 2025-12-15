JO 2026 : Mariah Carey chantera lors de la cérémonie d'ouverture

La diva américaine Mariah Carey se produira lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, a annoncé ce lundi le comité d'organisation.

Mariah Carey va faire vibrer San Siro. La star américaine se produira en effet dans le mythique stade de football italien, l’antre de l’Inter et de l'AC Milan, le 6 février prochain, à l’occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui se dérouleront jusqu’au 22 février.

Agée de 56 ans, l’interprète de «All I Want For Christmas Is You» est la première grande vedette internationale officiellement annoncée pour cet événement planétaire.

«Reconnue mondialement pour sa voix inimitable et une œuvre musicale capable de traverser les générations et les cultures, Mariah Carey incarne pleinement l'émotion qui accompagne la préparation des Jeux», peut-on lire dans le communiqué de Milano Cortina 2026.

D’une durée de deux heures trente, la cérémonie d'ouverture sera placée sous le thème de «l'harmonie». Le spectacle sera notamment «un hommage à l'esprit italien» et «un message de paix pour le monde», avait indiqué mi-octobre le directeur artistique Marco Balich, qui a déjà orchestré les cérémonies des JO 2006 de Turin et des JO 2016 de Rio.

Comme le rappelle l'AFP, le «made in Italy» va également occuper une place centrale, avec un hommage spécial rendu au styliste milanais Giorgio Armani, décédé en septembre dernier à l’âge de 91 ans.

«La cérémonie d'ouverture de Milan-Cortina 2026, créée par Balich Wonder Studio, sera une expérience unique : une grande union collective qui mêle l'esprit italien, l'innovation, l'émotion et la participation d'artistes de renommée internationale», promet encore le communiqué publié lundi.