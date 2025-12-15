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Stranger Things : l’affrontement final se précise dans la bande-annonce du «Volume 2» de la saison 5 (SPOILERS)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du «Volume 2» de la saison 5 de «Stranger Things». Composée de trois épisodes inédits, cette nouvelle fournée promet notamment de dévoiler les secrets de la création du Monde à l’envers. 

Préparez-vous pour l’affrontement final. La bande-annonce du «Volume 2» de la saison 5 de «Stranger Things» vient d’être publiée par Netflix, avec la promesse de voir l’action monter d’un cran au moment de la mise en ligne de ces trois épisodes inédits, le 26 décembre prochain, à 2h du matin en France. Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs pour ceux qui ne sont pas à jour. 

Comme annoncé par les frères Duffer, ce «Volume 2» sera l’opportunité pour eux de lever le mystère sur la création du Monde à l’envers, et sa connexion avec la Dimension X, dont l’existence est révélée plus en détail dans la pièce de théâtre «The First Shadow». La bande-annonce montre la détermination de Vecna à poursuivre son objectif de conquérir la ville d’Hawkins à l’aide de son armée de Demogorgons, tandis que Maxine et Holly tentent d’échapper à sa prison mentale. 

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Eleven s’entretient avec sa «sœur», Kali, qui était utilisée par l’armée pour la couper de ses pouvoirs. Désormais réunies, elles vont pouvoir allier leurs forces pour combattre Vecna. Au même moment, Mike et sa bande vont réaliser l’étendue de leur méconnaissance de ce qu’est le Monde à l’envers. Reste à voir comme Will va mettre à profit ses nouveaux pouvoirs pour les aider, les frères Duffer ayant également promis de révéler la véritable raison de l’enlèvement ce dernier dans la saison 1. 

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