Angelina Jolie dévoile pour la première fois les cicatrices de sa mastectomie dans le premier numéro de Time France

La star Angelina Jolie fait la une du premier numéro de Time France, et a choisi de dévoiler à cette occasion les cicatrices de sa double mastectomie préventive pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.

Un geste fort. Pour la première fois depuis sa double mastectomie préventive réalisée en 2013, l’actrice Angelina Jolie a décidé de dévoiler ses cicatrices. Un choix symbolique pour la star de 50 ans qui fait la une du premier numéro de Time France, première édition étrangère du célèbre magazine américain, disponible à partir de ce jeudi 18 décembre.

«Je partage ces cicatrices avec beaucoup de femmes que j'aime. Et je suis toujours émue quand je vois d'autres femmes partager les leurs. J’ai souhaité me joindre à elles, sachant que Time France partagerait des informations sur la santé mammaire», a expliqué la comédienne à propos de cette décision de rendre publique ses cicatrices.

L’actrice, à l’affiche le 18 février prochain du film «Couture», de la réalisatrice française Alice Winocour, dans lequel elle campe Maxine Walker, une cinéaste américaine atteinte d'un cancer du sein, entend en effet par ce geste sensibiliser les femmes au dépistage, et milite pour un accès facilité aux soins.

Un dépistage crucial

«Chaque femme devrait toujours pouvoir décider de son parcours de santé et disposer des informations nécessaires pour faire des choix éclairés : les tests génétiques et le dépistage devraient être accessibles et abordables pour les femmes présentant des facteurs de risque évidents ou des antécédents familiaux importants», souligne ainsi la star, mère de six enfants, au fil de cette interview citée par People.

C’est à la suite du décès en 2007 de sa mère Marcheline Bertrand d’un cancer du sei,n et après avoir réalisé des tests génétiques qui ont révélé qu’Angelina Jolie était porteuse du gêne BRCA1, augmentant largement le risque qu’elle développe un cancer du sein, que la star avait choisi de subir une double mastectomie préventive. Une décision qu’elle avait médiatisée à l’époque «entraînant notamment une augmentation de 20% des dépistages en France», souligne le premier numéro de Time France.

Avant son opération, ses médecins estimaient en effet qu'elle avait 87% de risques d'avoir un cancer du sein et 50% de développer un cancer des ovaires. Après cette intervention, la star, qui a également choisi en 2015 de subir une ablation des ovaires et des trompes de Fallope, avait révélé que ses risques de développer un cancer du sein étaient désormais passés à 5 %.

Pour mémoire, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes et la première cause de mortalité par cancer chez ces dernières. Selon Time France, près de 20.000 cancers par an pourraient être évités en France grâce au dépistage régulier.