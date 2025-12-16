Noël 2025 : pourquoi de plus en plus de lutins farceurs envahissent-ils les maisons à l'approche du réveillon ?

C’est un rituel de Noël venu tout droit du continent nord-américain. Une croyance met en avant de petits lutins rouges et verts qui s’invitent dans les maisons et multiplient les bêtises pendant la nuit, accusant parfois les enfants au réveil.

Dessins sur les murs, télévision cassée, rouleaux de papier toilette déroulés dans les escaliers… À la manière d’un calendrier de l’Avent, les lutins enchaînent les farces chaque nuit, du 1er décembre jusqu’à Noël. Dès que les enfants dorment, ils mettent en place leurs plans machiavéliques pour, parfois, leur faire porter le chapeau au lever du jour. De quoi amuser petits et grands.

Cette croyance trouve son origine au Québec. Un grand-père aurait expliqué à ses petits-enfants les traces visibles dans la neige par le passage des lutins du Père Noël. Intrigués, les enfants seraient partis à leur recherche, en auraient capturé un et, une fois à la maison, ce dernier se serait mis à faire toutes sortes de bêtises.

Une autre légende évoque toutefois des origines islandaises. Les lutins farceurs seraient au nombre de treize, enfants d’un couple de trolls vivant dans les montagnes d’Islande, chargés de punir les enfants désobéissants. Durant les treize nuits précédant Noël, chacun d’eux viendrait ainsi semer le désordre dans les maisons.

une tradition arrivée récemment en France

Depuis l’émergence de la légende québécoise en 2006, les farces n’ont cessé de gagner en ingéniosité. Les foyers américains ont été les premiers à adopter ces petits lutins, avant que la tradition ne s’exporte progressivement vers l’Europe. Depuis quelques années, elle s’est aussi installée en France.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses pages et comptes relatent les exploits des lutins farceurs et partagent chaque jour de nouvelles idées : meubles déplacés, cuisine sens dessus dessous ou encore sapin de Noël malmené.

Reste alors aux parents la lourde tâche de tout remettre en ordre… parfois avec l’aide des enfants eux-mêmes.