Point Break : une série dérivée du film culte avec Keanu Reeves et Patrick Swayze est en préparation

La chaîne américaine AMC prépare le développement d’une série adaptée du film «Point Break», sorti en 1991 avec Keanu Reeves et Patrick Swayze dans les rôles principaux. Il s’agira d’une suite indirecte du long métrage réalisé par Kathryn Bigelow.

Les planches sont de sorties. Le site américain Variety a confirmé le développement d’une série adaptée de «Point Break», film réalisé en 1991 par Kathryn Bigelow – première femme cinéaste de l’histoire à recevoir l’Oscar du meilleur réalisateur pour «Démineurs» en 2010 – avec Keanu Reeves et Patrick Swayze dans les rôles principaux, par la chaîne AMC.

L’histoire se déroulera en 2026, 35 ans après les événements du premier long métrage, qui suivait un groupe de surfeurs de Californie du Sud spécialisé dans les braquages de banques, perpétrés en protégeant leurs visages avec des masques d’anciens présidents américains (Ronald Reagan, Jimmy Carter et Lyndon B. Johnson). Infiltrée par Johnny Utah, un jeune agent du FBI, la bande lui faisait découvrir son style de vie extrême, jusqu’à l’opération menant à son arrestation au terme d’une course-poursuite légendaire.

À noter que les nouveaux braqueurs auront un lien avec ce gang des ex-présidents. C’est Dave Kalstein (Quantico, NCIS : Los Angeles) qui sera en charge de développer le pilote de la série, qui n’a pas encore reçu le feu vert définitif de la chaîne AMC. Ce n’est pas la première fois que «Point Break» fait l’objet d’une adaptation. En 2015, le réalisateur Ericson Core s’était occupé de la mise en scène d’un reboot avec Edgar Ramirez dans le rôle principal. Ce dernier incarnait une ancienne légende du moto-cross devenue agent du FBI et infiltrant un groupe de sportifs de l’extrême réalisant des braquages de grande envergure.