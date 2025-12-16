Titanic, Avatar… James Cameron, roi incontesté du box-office mondial

Avec «Titanic» et la saga «Avatar», James Cameron a réussi l'exploit de placer 3 de ses films parmi les 4 plus gros succès de l'histoire du cinéma. Ayant récemment rejoint le très fermé club des réalisateurs milliardaires, il s’est imposé comme le roi du box-office, un statut que la sortie d'«Avatar : De feu et de cendres» ne devrait que confirmer.

Titanic (1998), 4eme au classement mondial

Sorti en France en 1998, son chef-d’œuvre «Titanic» a remporté pas moins de onze Oscars et environ 2,2 milliards de dollars de recettes dans le monde. Porté par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, le film culte ajoute au drame de l'histoire, celui du naufrage du célèbre paquebot éponyme, survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, une romance aux codes universels. Pour recréer avec réalisme les scènes maritimes, James Cameron a fait construire au Mexique un immense bassin d'un mètre de profondeur, pouvant contenir jusqu’au 65 millions de litres d'eau. Un mariage entre prises de vues réelles et effets spéciaux qui donne tout son cachet au film. Le tube de Céline Dion n'a fait qu'ajouter au succès planétaire du long-métrage.

Avatar : La Voie de l’eau (2022) : 3eme au classement mondial

Treize ans après le premier volet, le Canadien signe en 2022 un retour triomphal avec «La Voie de l’eau», un deuxième opus qui a, une nouvelle fois, affolé les compteurs. Lauréat de l'Oscar des meilleurs effets visuels, le film a récolté 2,3 milliards de dollars de recettes au box-office. Derrière cette fable de science-fiction au message écologiste se cache une prouesse technique inédite : l’utilisation de la «performance capture», un système permettant d’enregistrer avec précision les expressions faciales des acteurs pour les reproduire sur ordinateur.

Avatar (2009) : 1er au classement mondial

Dévoilé en 2009, «Avatar», le premier volet de la saga, a franchi la barre des 2,9 milliards de dollars de recettes. Le film aux trois Oscar (meilleure direction artistique, photographie et effets visuels) demeure, à ce jour, le plus gros succès mondial de tous les temps. Il a réussi à résister à l'avalanche de superproductions Marvel et Disney de ces dernières années : «Avengers : Endgame» (2,8 milliards de dollars de recettes et seul film hors Cameron à se glisser dans ce top 4), «Star Wars : Le réveil de la force» (2, 071 milliards de dollars) ou encore «Avengers : Infinity War» (2,052 milliards). Avatar reste sans doute à ce jour le film ayant le mieux justifié l'usage de lunettes 3D dans les salles.