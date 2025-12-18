Noël 2025 : Kate et William dévoilent leur très symbolique carte de vœux

Le prince et la princesse de Galles viennent de dévoiler leur carte de vœux pour les fêtes de fin d'année, partageant un doux cliché familial hautement symbolique.

Une carte de vœux qui n'est pas anodine. Le prince William et la princesse Kate, tous deux âgés de 43 ans, ont partagé ce jeudi matin leur traditionnelle carte de vœux sur les réseaux. «Nous souhaitons à tous un très joyeux Noël», ont noté le fils et la belle-fille du roi Charles III, en marge d’un cliché pris au printemps dernier par Josh Shinner, photographe attitré du couple royal depuis 2023.

Un cliché lourd de sens

Kate et William y posent entourés de leurs trois enfants, George, 12 ans, Charlotte, 10 ans, et Louis, 7 ans, dans un champ de jonquilles. Une photographie lourde de sens alors que cette fleur est un symbole de renouveau, d'optimisme et d'espoir. Un choix qui n’est évidemment pas le fruit du hasard. La famille a en effet traversé depuis deux ans plusieurs épreuves avec la révélation successive du cancer du roi Charles III en février 2024, puis celui de Kate Middleton, le mois suivant. La princesse avait annoncé en septembre 2024 la fin de sa chimiothérapie et a depuis repris ses activités royales. De son côté, le roi Charles III a fait savoir le 12 décembre dernier que son traitement contre le cancer allait quant à lui être allégé l'année prochaine.

Outre la maladie de deux de ses principaux représentants, la famille royale a également dû faire face au scandale de l'ex-prince Andrew, alors que ce dernier est empêtré dans l'affaire Epstein, qui lui a ainsi valu de perdre fin octobre tous ses titres royaux. Une décision prise par le Roi Charles III.

En attendant la nouvelle année, le prince et la princesse de Galles devraient passer une partie des fêtes dans leur nouvelle demeure de Forest Lodge. Un manoir situé au sein du Grand Parc de Windsor, à l’ouest de Londres, où la famille a emménagé en novembre dernier, après avoir passé trois années à Adelaide cottage. L'occasion d'écrire un nouveau chapitre pour la famille de Kate et William.