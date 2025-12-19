«Danse avec les stars» : découvrez le casting complet de la saison 15

Le casting complet de la saison 15 de «Danse avec Stars» a été dévoilé. Voici la liste des célébrités qui vont fouler le parquet.

Qui succèdera à Lénie, grande gagnante de la finale de la saison 14 face à Florent Manaudou ? Les noms des prochains participants de «Danse avec les Stars» sont désormais connus. Ils viennent tous d’horizons très différents et n’auront à priori pas tous la même aisance pour les entreprendre, mais à eux les salsas, foxtrots et autres jives endiablés…

Un an après son frère, la championne olympique de natation Laure Manaudou va tenter l’expérience.

Elle devra en découdre notamment avec Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, la youtubeuse Juju Fitcats, la streameuse Maghla, et l’ancienne candidate de la Star Academy et actuelle répétitrice de l’émission Lucie Bernardoni.

La Star Ac' en force

Le concours de chant est d’ailleurs un gros fournisseur de candidats puisque la saison 15 de DALS accueillera aussi le chanteur Julien Lieb, candidat de la Star Academy saison 11, et Emma, une élève de la saison 12. L’animateur Stéphane Bern, l’humoriste Samuel Bambi et l’acteur Phillippe Lelouche s’essaieront aussi aux pas chassés.

Et la star de la série Beverly Hills, Ian Ziering, qui a déjà participé à la version américaine du concours, assurera le quota «star internationale» après les venues de Dita Von Teese, Miguel Angel Munoz et James Denton les saisons précédentes.

Pour le moment, les noms de leurs partenaires professionnels respectifs n’ont pas été annoncés. Toutefois on sait que Denitsa Ikonomova, qui a remporté à de nombreuses reprises le trophée aux côtés de Rayane Bensetti, Clément Rémiens, Laurent Maistret et Loïc Nottet sera de retour sur le parquet.

Du côté du jury, les jurés historiques du show Chris Marques et Jean-Marc Généreux seront encore au rendez-vous. Tout comme les danseuses et chorégraphes Fauves Hautot et Mel Charlot.

L’émission sera lancée sur TF1 dans quelques semaines. La date de diffusion n’a pas encore été communiquée.