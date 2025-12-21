Gisele Bündchen a épousé son professeur de jiu-jitsu

Trois ans après son divorce d’avec Tom Brady, la mannequin brésilienne Gisele Bündchen a épousé Joaquim Valente, père de son troisième enfant.

Une heureuse nouvelle. Le top model Gisele Bündchen, 45 ans, et son professeur de jiu-jitsu, Joaquim Valente, se sont unis en secret, a tout récemment appris Page Six. Le couple s’est dit «oui» le 3 décembre dernier en Floride, selon le magazine People, qui a pu consulter le registre des mariages.

Un mariage et un bébé dans l'année

Cette union intervient un peu moins d’un an après que le couple a accueilli leur premier enfant ensemble. En février dernier, le mannequin, déjà mère de deux enfants avec son ex-époux Tom Brady a agrandi sa famille dans la plus grande discrétion.

Ensemble depuis juin 2023, Joaquim Valente et la star des podiums ont vécu cette naissance loin des caméras puisqu'il a fallu attendre mai dernier pour que Gisele Bündchen évoque officiellement la naissance du bébé sur ses réseaux, à l'occasion de la fête des mères.

Ce mariage marque un tournant définitif pour la star, trois ans après son divorce d’avec le joueur de football américain Tom Brady. Le couple avait officiellement annoncé sa séparation en octobre 2022 après treize années de mariage. Ils ont ensemble un garçon, Benjamin, 16 ans, et une fille, Vivian, 13 ans.