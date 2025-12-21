La fille de Kanye West ouvre son compte Instagram malgré les réticences du rappeur

North West, 12 ans, a fait ses débuts sur Instagram en solo et ses followers se comptent déjà en centaines de milliers.

Instagram peut compter sur une nouvelle abonnée de taille. La fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West, North West, a ouvert son propre compte. L’adolescente de 12 ans a posté vendredi sa première publication. Elle y apparaît sur une photo volontairement floutée. Un cliché qu’elle a accompagné du message : «premier post», auquel la jeune fille a ajouté plusieurs vidéos en story la montrant aux côtés de deux amies, arborant de longs cheveux bleus.

Des premiers pas en solo sur Instagram visiblement encadrés par ses parents. Dans sa biographie, l’adolescente déclare en effet que son compte est «géré par ses parents». Parmi ses abonnés, North West est d’ailleurs suivie par sa célèbre maman, Kim Kardashian.

Plus de 200.000 followers en trois jours

Une nouvelle qui n’a toutefois pas dû beaucoup plaire à son père Kanye West, 48 ans. Le rappeur en disgrâce ces dernières années, après plusieurs prises de parole et publications ayant fait polémique, s’était par le passé fermement opposé à la présence de ses enfants sur les réseaux sociaux.

En 2022, il avait notamment critiqué son ex-épouse, Kim Kardashian, d’avoir autorisé North à poster une vidéo sur le compte TikTok que la fillette partage avec sa mère depuis 2021. L’enfant alors âgée de 8 ans, y chantait en duo avec sa cousine Penelope Disick le tube « Emo Girl » de Machine Gun Kelly.

Pour l’heure, North West compte déjà 214.000 followers sur Instagram en à peine trois jours. Le compte TikTok que la jeune fille partage avec sa mère affiche lui un nombre insolent de 19,5 millions d’abonnés.

La présence des jeunes sur les réseaux sociaux fait débat dans nombre de pays actuellement. Ce mois-ci, l’Australie a tout récemment interdit leur accès aux moins de 16 ans. En France, un projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est à l’étude.