«La chronique des Bridgerton» : Nicola Coughlan dévoile le visage de son fils dans la série

L’actrice Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington dans la série à succès «La chronique des Bridgerton», a partagé un tendre cliché sur ses réseaux, dévoilant la bouille du bébé qui incarnera son fils dans la série.

La famille s’agrandit. Alors que la saison 4 de «La chronique des Bridgerton» est attendue à la fin du mois de janvier prochain, Nicola Coughlan a dévoilé un nouveau membre du casting. L’actrice irlandaise dont l’histoire d’amour avec Colin Bridgerton, campé par Luke Newton, était au cœur de la précédente saison, va en effet devenir mère dans le nouvel opus.

La star de 38 ans a présenté aux fans le visage de ce poupon. «Voici Elliot Bridgerton - le nouveau Lord Featherington alias Baby Whistledown», a publié ce dimanche 21 décembre la comédienne sur Instagram. «Il est très excité de vous rencontrer tous le 29 janvier quand Bridgerton reviendra sur Netflix», a ajouté Nicola Coughlan en marge d’un cliché la montrant tenant un adorable bébé dans les bras. Un petit à la tignasse aussi rousse que sa maman.

L’occasion pour la comédienne de teaser le retour imminent de la série, qui se concentrera cette saison sur la romance entre Benedict Bridgerton, second fils de la famille Bridgerton, et une mystérieuse Sophie, incarnée par l’actrice Yerin Ha.

La série en huit épisodes sera diffusée en deux parties. La première est attendue le 29 janvier prochain, la seconde dès le 26 février. La troisième saison de «La chronique des Bridgerton», comme les précédentes d’ailleurs, a connu un énorme succès d’audience. Elle est d’ailleurs entrée en septembre dernier à la septième place des séries anglophones les plus populaires de l’histoire de la plate-forme Netflix, derrière la saison 1, laquelle se classe de son côté au cinquième rang.