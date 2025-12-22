«Le livre le plus simple à adapter», «des conflits juteux»... La showrunneuse de «La chronique des Bridgerton» se confie sur la saison 4

Alors que la première partie de la saison 4 de «La Chronique des Bridgerton» sortira le 29 janvier prochain, Jess Brownell, la showrunneuse de la série, s’est laissée aller à quelques confidences.

«Je pense que les fans seront ravis de retrouver dans la série plusieurs éléments clés du livre», s’est enthousiasmée Jess Brownell, la showrunneuse de «La chronique des Bridgerton» dans un entretien accordé à Entertainment Weekly. Plus d’un an après la saison 3, la première partie de la saison 4 de la série à succès dépeignant les histoires de la haute société britannique de l’ère victorienne, sortira le 29 janvier prochain sur Netflix.

Dans ces nouvelles aventures, place à la romance du deuxième fils Bridgerton, Benedict (Luke Thompson). Réputé comme étant l’artiste de la famille, il fera la rencontre d’une certaine Sophie (Yerin Ha), domestique dans la maison de son défunt père, au service d’une belle-mère démoniaque.

Une histoire à la Cendrillon que les fans attendent avec impatience. Ayant d’abord indiqué que ce tome avait été «le livre le plus simple à adapter» à l’écran, Jess Brownell a assuré que l’histoire entre Benedict et Sophie «se prêtait parfaitement à la télévision».

«Il y a beaucoup de scènes qui offriront des conflits juteux et des enjeux importants», a-t-elle ajouté sans s’étendre. Elle a toutefois précisé que cette saison allait explorer la dynamique des statuts sociaux, entre la haute société et la classe ouvrière. «Benedict vit vraiment dans un monde imaginaire. Sophie, dans une réalité plus dure. L'idée est que, pour chacun d'eux, aucun de ces deux mondes n'est celui où ils sont censés vivre pour trouver le véritable amour».

L’histoire des antagonistes aussi décortiquée

Outre les deux principaux intéressés, cette quatrième saison mettra aussi en évidence les histoires des autres frères et sœurs Bridgerton. Eloïse (Claudia Jessie) que les fans ont vu très proche de Benedict, aidera d’ailleurs son frère à retrouver la mystérieuse inconnue dont il tombera amoureux lors du bal diffusé dans le premier épisode.

«C'est une saison où nous essayons de faire en sorte que tous les frères et sœurs se sentent présents d'une manière ou d'une autre, mais également dans l'histoire d'amour principale autant que possible », a déclaré Jess Brownell.

En parallèle, l’histoire de la méchante belle-mère de Sophie, Araminta (Katie Leung), et de ses deux filles, Rosamund (Michelle Mao) et Posy (Isabella Wei), sera dépeinte d’une manière différente du livre. En effet, elle explorera les raisons de leur comportement.