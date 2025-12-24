Venus Williams a dit «oui» à son compagnon Andrea Preti

La championne de tennis Venus Williams, 45 ans, s’est mariée avec l’acteur Andrea Preti à l’occasion d’une cérémonie qui a duré plusieurs jours durant laquelle la star a multiplié les tenues.

Une heureuse nouvelle. Venus Williams, 45 ans, et l’acteur Andrea Preti, 37 ans, ont officiellement scellé leur union. «Mr et Mme Preti. Un rêve devenu réalité», a en effet publié la mariée sur son compte Instagram ce mardi 23 décembre, en marge d'un florilège de photographies. L’occasion pour la star du tennis de partager les nombreuses tenues qu’elle a portées tout au long de cette semaine de célébrations.

Cinq jours de fête

Le couple a en effet souhaité faire durer le plaisir. Le mariage a eu lieu le week-end dernier en Floride, mais l’événement s’est déroulé sur cinq jours, rapporte le magazine Vogue. Il s’agit d’ailleurs de la seconde cérémonie pour le couple, qui s’était déjà dit «oui» en Italie en septembre dernier.

Une union qui comble les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés en 2024 à la Fashion Week de Milan, mais aussi la petite sœur de Venus. Serena Williams, 44 ans, a témoigné tout son amour à sa sœur aînée, avec qui elle a partagé les cours de tennis depuis leur plus tendre enfance.

«Venus par où commencer ?». Des cours de jardin aux plus grandes étapes du monde, tu as a toujours été dirigée par la grâce, la force et un cœur plus grand que n'importe quel trophée. Te voir entrer dans ce prochain chapitre entourée d'amour, c'était comme regarder le lever du soleil... stable, puissant et plein de promesses», a noté Serena Williams sur son compte Instagram.

Célébrant celle qui a été sa «meilleure amie, (sa) protectrice, (son) professeur», elle poursuit : «Te voir si heureuse, si aimée, si rayonnante... ça signifie tout pour moi...». Et de conclure en soulignant leur complicité éternelle : «Je ne pourrais pas être plus fière de me tenir à tes côtés, pas seulement aujourd'hui, mais toujours.».