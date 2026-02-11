Ana de Armas rejoint le casting de la série «Safe Houses» sur Apple TV

Ana de Armas apparaîtra pour la première fois de sa carrière dans une série télévisée dans «Safe Houses», un thriller d’espionnage dans lequel elle donnera la réplique à Jennifer Connelly.

Un duo très prometteur. Selon une information exclusive du site américain Deadline, Ana de Armas serait en négociation avancée avec Apple TV pour rejoindre le casting du thriller d’espionnage «Safe Houses». Cette fiction marquera la première incursion de la comédienne d’origine cubaine dans une série télévisée. Jennifer Connelly (Top Gun : Maverick) est également annoncée au générique.

Déclinée en huit épisodes, cette série adaptée du roman éponyme de Dan Fesperman, ancien journaliste qui s'est inspiré de faits réels pour ses livres, suivra l’histoire d’une agente de la CIA, Sofia Jimenez (Ana de Armas), contrainte de prendre la fuite après avoir été accusée du meurtre d’un de ses supérieurs lors d’une opération à Madrid, en Espagne.

Au même moment, la veuve de cet officier haut placé, Elizabeth Winthrop (Jennifer Connelly), tente de faire la lumière sur ce meurtre. Les deux femmes mènent chacune leur enquête, et vont découvrir l’existence d’une conspiration susceptible de bouleverser l’ordre mondial.

C’est Otto Bathrust, connu pour son travail sur la série «Peaky Blinders», qui sera en charge de la réalisation d'une partie des épisodes, avec Gideon Raff, qui en sera également le scénariste et le showrunner. À noter que Jennifer Connelly avait déjà joué dans une série sur Apple TV, «Dark Matter», dans laquelle elle donnait la réplique à Joel Edgerton. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour le moment.