«House of the Dragon» : dans le trailer de la saison 3, Rhaenyra Targaryen convoite le Trône de Fer tandis qu'une bataille meurtrière s'annonce

HBO a dévoilé la première bande-annonce de la saison 3 de «House of the Dragon», dont la diffusion est prévue en juin.

Diffusée jeudi, juste avant le final de «A Knight of the Seven Kingdoms», un autre préquel se déroulant 90 ans avant «Game of Thrones», la bande-annonce de la saison 3 de «House of the Dragon» annonce une suite épique. La série dramatique fantastique, adaptée du roman «Feu et Sang» de George R.R. Martin, retrace l'histoire de la Maison Targaryen, et situe son action environ 200 ans avant les événements de «Game of Thrones».

L'action de la saison 3 reprend là où celle de la saison 2 s'était arrêtée, avec le début officiel de la guerre civile sanglante au sein de la Maison Targaryen. Dans la bande-annonce, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) est assis sur le Trône de Fer après la défiguration de son frère Aegon et le départ secret de sa mère de Port-Réal pour livrer la ville aux forces de Rhaenyra, son ancienne amie devenue rivale. «Le roi a abdiqué», déclare-t-il, «Une nouvelle lignée arrive. Une nouvelle lignée de rois immaculés.» Plus tard, la vidéo fait savoir que Rhaenyra a découvert de nouveaux dragons pour renforcer son armée...

De nouveaux acteurs au casting

Parmi les acteurs qui reprennent leurs rôles dans la saison 3, on retrouve notamment Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, ou encore Tom Glynn-Carney.

De nombreux acteurs feront leur entrée au casting, dont James Norton dans le rôle d'Ormund Hightower, Tommy Flanagan dans celui de Lord Roderick Dustin, Dan Fogler dans celui de Ser Torrhen Manderly, Tom Cullen dans celui de Ser Luthor Largent, Joplin Sibtain dans celui de Ser «Bold» Jon Roxton, et Barry Sloane dans celui de Ser Adrian Redfort.

A noter que la série «House of the Dragon» a été renouvelée fin 2025 pour une quatrième saison, dont la diffusion sur HBO est déjà prévue courant 2028.

En janvier, Casey Bloys, le PDG d’HBO, a listé tous les autres spin-offs de «Game of Thrones» en développement : une série animée sur le Serpent de Mer, une suite centrée sur Jon Snow et Arya Stark, un film sur Aegon le Conquérant (premier roi des Sept Couronnes et forgeur du Trône de fer), et un autre prequel consacré à la princesse Nymeria de la maison Martell, fondatrice de Dorne.