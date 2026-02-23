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BAFTA 2026 : le tube «Golden» interprété en live par les stars de «KPop Demon Hunters»

Le Royal Festival Hall, à Londres, a vibré au rythme de ce tube planétaire et entraînant. [©REUTERS/Isabel Infantes]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de la 79e cérémonie des BAFTA, organisée ce dimanche soir à Londres, les chanteuses EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami ont électrisé la scène du Royal Festival Hall en interprétant «Golden», le tube du film d’animation à succès «Kpop Demon Hunters».

Un des temps forts de la soirée. Dominée par le triomphe du film «Une bataille après l’autre», de Paul Thomas Anderson, la 79e cérémonie des BAFTA a aussi offert une parenthèse musicale d’exception : la toute première performance live hors des États-Unis de «Golden», issu du film d’animation «KPop Demon Hunters».

Toute la salle du Royal Festival Hall, à Londres, a vibré au rythme de ce tube planétaire, interprété par EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami, les artistes américaines et coréennes qui prêtent leur voix au trio fictif HUNTR/X.

«Se produire aux BAFTA est un moment magique que nous, plus jeunes, n'aurions jamais pu imaginer», a déclaré le trio avant la cérémonie, avant d'ajouter : «Nous sommes très fiers de représenter le film KPop Demon Hunters de Netflix et de diffuser le message positif du film aux fans du monde entier». 

Pour mémoire, l'histoire de «KPop Demon Hunters», non éligible aux BAFTA, se déroule à Séoul et suit un girls band de K-pop pas tout à fait comme les autres : Rumi, Mira et Zoey mènent une double vie de chanteuses et de chasseuses de démons chargées de protéger la planète. 

 

Sur le même sujet KPop Demon Hunters : le créateur du film d'animation est contre l'idée d'une version en live-action Lire

Il y a quelques jours, le titre «Golden» est entré dans l'histoire en se voyant décerner le tout premier Grammy Award de la K-Pop.

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