En plein conflit familial, David Beckham skie en tête-à-tête avec sa fille à Courchevel

Confronté à l’éloignement de son fils aîné qui a décidé de couper les ponts avec sa famille, David Beckham s’offre une tendre escapade avec sa fille Harper dans la station française de Courchevel.

Cultiver des moments à deux. Alors que son fils aîné, Brooklyn, a décidé de prendre ses distances avec ses parents Victoria et David Beckham, qu’il accuse de vouloir ruiner son mariage avec son épouse Nicola Peltz, l’ex-footballeur star entend bien créer de nouveaux souvenirs avec sa petite dernière Harper. Père et fille sont allés profiter de la poudreuse en tête-à-tête lors d’un séjour dans la station très prisée de Courchevel, comme en témoignent les clichés partagés par David Beckham sur Instagram.

Des rendez-vous avec ses enfants importants pour la star

L’occasion pour le père de quatre enfants de nourrir les liens qui l’unissent à la dernière-née de son mariage avec l’ex-Spice Girl, occupée de son côté à faire la promotion de sa collection printemps-été 2026. «Créer des souvenirs avec les enfants soit ensemble ou en tête-à-tête a toujours été important pour moi», a ainsi noté l’ex-athlète.

«Donc cette semaine, Harper et moi avons créé quelques souvenirs de plus. Je t'aime jolie dame», poursuit-il affectueusement, en marge d’un florilège de photographies et vidéos. Des images le montrant avec sa fille cadette, dévalant les pistes, lui en snowboard et l’adolescente à ski, ou à la table du restaurant la Soucoupe, pour une pause bien méritée entre chocolat chaud et charcuterie.

Des clichés qui témoignent de la complicité entre Sir Beckham et Harper, aujourd’hui âgée de 14 ans, publiés quatre jours après le 21e anniversaire de Cruz Beckham.

David Beckham n'avait d'ailleurs pas manqué cette occasion pour partager tout son amour à son troisième fils, louant les qualités de «l'homme qu'il est devenu» «gentil, attentionné et farouchement loyal envers ta famille, tes amis et tout le monde autour de toi, ce qui fait de toi une personne très spéciale», avait-il noté le 20 février dernier. Un papa poule dont l'union du clan est dernièrement menacée après la diatribe publiée le 19 janvier dernier par Brooklyn Beckham à l'encontre de ses parents et ce malgré les récentes tentatives d'apaisement de Cruz et Harper à l'égard de leur frère aîné sur les réseaux.