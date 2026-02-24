X-Files : le reboot de la série culte a trouvé un des ses acteurs principaux et son réalisateur

Hulu a officialisé la commande d’un épisode pilote d'un reboot de la série «X-Files». Danielle Deadwyler tiendra un des rôles principaux et Ryan Coogler sera à la réalisation.

La nouvelle série «X-Files» prend forme. The Hollywood Reporter annonce ce mardi que Danielle Deadwyler vient de décrocher l'un des deux rôles principaux.

Âgée de 43 ans, l’actrice a notamment joué dans «Emmett Till» de Chinonye Chukwu et dans l'adaptation Netflix de «La Leçon de Piano» pour laquelle elle a été nommée aux Screen Actors Guild Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.

Elle apparaîtra également prochainement dans la troisième saison d'«Euphoria» sur HBO et tiendra le rôle principal dans la nouvelle série comique de HBO, «Rooster» au côté de Steve Carrell.

Ryan Coogler à la réalisation

Le réalisateur de «Sinners» (film nommé à 16 reprises aux prochains Oscars), Ryan Coogler est quant à lui confirmé à l’écriture du scénario et à la réalisation. Jennifer Yale («See», «The Copenhagen Test») sera la showrunner et Chris Carter - le créateur et showrunner original de «X-Files» - se contentera cette fois de la production exécutive.

Le synopsis du reboot, attendu de longue date, a été dévoilé. La série suivra : «deux agents du FBI, hautement décorés mais radicalement différents, qui nouent des liens improbables après leur affectation à une division fermée depuis longtemps, consacrée aux affaires impliquant des phénomènes inexpliqués.»

Série phénomène diffusée pour la première fois en 1993 (et proposée dès 1994 en France par M6 avec le titre «Aux Frontières du réel»), «X-Files» première du nom avait fait de David Duchovny et Gillian Anderson des stars mondiales. Elle avait duré neuf saisons, et donné lieu à deux films.

Elle suivait deux agents du FBI chargés d’enquêter sur des dossiers non-résolus appelés X-Files : Fox Mulder (David Duchovny), viscéralement persuadé depuis la disparition de sa sœur qu’un complot lie le gouvernement aux extra-terrestres et, la beaucoup plus sceptique, Dana Scully (Gillian Anderson) toujours à l’affût de preuves scientifiques tangibles. La série était revenue avec une saison 10 en 2016 puis une onzième et ultime saison en 2018 qui n'ont pas rencontré le succès escompté.