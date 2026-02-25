Le cottage de la série phénomène «Heated Rivalry» bientôt disponible sur Airbnb

Avis aux aficionados de «Heated Rivalry» : le cottage où se retrouvaient en secret les deux amants de la série évènement sera très bientôt disponible sur Airbnb.

«Je viens au chalet». Dans «Heated Rivalry», ces cinq mots marquent un tournant triomphal dans la longue histoire d'amour entre les deux personnages principaux de cette série à succès, les superstars du hockey Ilya Rozanov (Connor Storrie) et Shane Hollander (Hudson Williams). Le cottage quasi-mué en personnage central de la série phénomène sera prochainement disponible à la location sur Airbnb.

Niché sur les rives granitiques du lac Muskoka, en Ontario, le Barlochan Cottage offre aux nombreux fans de la torride histoire d'amour entre deux hockeyeurs rivaux l'occasion de se plonger dans les scènes les plus intimes de la série canadienne, adaptation du roman éponyme de Rachel Reid.

Un cottage luxueux niché au cœur de la forêt

Avec ses baies vitrées allant du sol au plafond et ses murs recouverts de bois, la charmante résidence compte trois chambres et dispose d'un front de mer privé de près de 120 mètres, l'idéal pour profiter des couchers de soleil sur l'étendue d'eau qui s'offre aux visiteurs. Des kayaks et des canoës sont également mis à disposition des locataires, avec un accès en bateau aux trois grands lacs voisins.

La résidence offre plusieurs espaces extérieurs pour se détendre, dîner et passer des soirées au coin du feu. À l'intérieur, l'agencement ouvert comprend de hauts plafonds, une cuisine lumineuse avec un îlot central, une salle à manger pour huit personnes, une salle de loisirs avec des fauteuils de cinéma et une télévision, ainsi qu'une salle de sport avec des couchages.

Le cottage à deux étages se distingue notamment par sa cheminée centrale en granit qui sert d'axe central au bâtiment. Un décor chaleureux servant de toile de fond au final de la première saison, épisode d'ailleurs baptisé «Le Cottage», dans laquelle les personnages d'Ilya et Shane explorent de nouvelles dimensions de leur relation, loin de la pression du monde du hockey.

Un cottage idéal pour les créateurs de la série

«C'était très cool de voir notre travail présenté sur une plateforme aussi importante qu'HBO Max, extérieure à la communauté architecturale. Nous n'avions pas conscience de l'ampleur que cela prendrait une fois la série diffusée», a déclaré Alisha Bishop, associée principale chez Trevor McIvor Architect. Le cabinet, qui a conçu plusieurs résidences secondaires sur les rives de l'Ontario, a apporté son aide à l'équipe de production dans l'objectif de trouver le lieu idéal pour faire naître aux yeux des téléspectateurs l'idylle naissante entre les personnages incarnés par Connor Storrie et Hudson Williams.

«Ilya et Shane sont-ils compris dans la location ?», se demande avec un humour l'une des fans de la série sous la publication de la célèbre application de location. «Gardez-là en bonne condition, nous en avons besoin pour la prochaine saison», commente une autre adepte de la romance entre les deux hockeyeurs rivaux. Heureusement pour les fans, l'histoire d'amour entre Ilya et Shane devrait se poursuivre, puisque la série «Heated Rivalry» a été renouvelée pour une deuxième saison. Dans l'attente impatiente des prochains épisodes, on ne peut s'empêcher de se demander : le duo retournera-t-il une nouvelle fois au chalet ?

D'autres lieux cultes du cinéma en location

Le site Airbnb s'est de plus en plus orienté vers les partenariats dans le domaine du divertissement, notamment avec le lancement en 2024 d'Airbnb Icons, une catégorie axée sur des expériences immersives issues de la pop-culture et qui permettent aux clients de «plonger» dans l'univers du cinéma, de la télévision et des célébrités, avec notamment la maison flottante du film «Là-haut», le manoir des «X-Men» de 1997 et la maison Purple Rain de Prince.

Airbnb avait déjà testé cette stratégie auparavant avec des annonces virales telles que la Barbie Malibu DreamHouse (relancée en 2023 pour coïncider avec la sortie du film) et des propriétés telles que la «Twilight Swan House» située dans l'Oregon.

La mise en location du cottage sera disponible sur Airbnb dès le 3 mars prochain. Au mois de mai, il sera possible d'occuper la résidence pour la modique somme de 248,10 dollars la nuit, un clin d’œil aux numéros de maillots des deux personnages, 24 et 81.