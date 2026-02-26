Damson Idris devient officiellement ambassadeur de la F1

Après le succès du film «F1» de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, l’acteur Damson Idris a officiellement été nommé ambassadeur de la marque Formule 1.

Une nouvelle casquette. Après avoir campé un jeune pilote dans le film à succès «F1» au côté de Brad Pitt, Damson Idris a décroché un nouveau rôle. L’acteur de 34, révélé dans la série «Snowfall», devient officiellement ambassadeur de la marque Formule 1, a annoncé cette dernière mercredi.

«Une nouvelle ère avec un visage familier. Déjà membre de la famille F1, nous accueillons Damson Idris en tant qu'ambassadeur officiel», a ainsi posté la marque utilisée pour valoriser la compétition de sport automobile la plus prestigieuse au monde.

A new era with a familiar face ❤️



Already part of the F1 family, we welcome Damson Idris as an Official Ambassador 👊#F1pic.twitter.com/JY8b0Oyp34 — Formula 1 (@F1) February 25, 2026

Une collaboration dont s’est réjoui Damson Idris dans un communiqué expliquant avoir «toujours été attiré par les univers où culture, performance et précision se rencontrent, et la Formule 1 en est le parfait exemple». «J’avais un immense respect pour ce sport avant même de réaliser le film, mais le fait de m’en approcher de plus près m’a permis de comprendre véritablement l’innovation, la passion et l’intensité qui animent chaque aspect, ainsi que le niveau d’excellence des pilotes», a poursuivi l’acteur qui s’est préparé intensivement pour son rôle et dont la présence a été régulièrement remarquée lors des week-ends de Grand Prix.

Un partenariat dont s’est également félicité le Président et Directeur Général de la Formule 1, Stefano Domenicali pour qui le film «F1» «a contribué à faire découvrir notre sport à un nouveau public».

Le long-métrage de Joseph Kosinski, sorti en juin dernier, a enregistré plus de 630 millions de dollars (533,62 millions d'euros) au box-office mondial. Nommé à quatre reprises aux Oscars, il concourra le 16 mars prochain dans les catégories meilleur film, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux et meilleur son. Il a déjà décroché dimanche dernier le Bafta du meilleur son. Fort de son succès, le film pourrait d'ailleurs bien avoir une suite avait laissé entendre Stefano Domenicali, au début du mois.