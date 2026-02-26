Jackass 5 : Johnny Knoxville assure que cet «ultime» volet sera «terrible»

Attendu en juin prochain, le cinquième volet de «Jackass», phénomène lancé il y a plus de deux décennies par une bande de casse-cou, sera le dernier, a confirmé Johnny Knoxville, promettant un final en beauté.

Une page va se tourner. Depuis plus de vingt-cinq ans, la bande de Jackass a fait frissonner et rire plus d’un spectateur en relevant des défis toujours plus fous, ridicules, absurdes voire des cascades parfois extrêmement dangereuses.

Alors que le 8 janvier dernier, ils ont annoncé sur les réseaux un cinquième film, attendu le 26 juin prochain aux Etats-Unis, Johnny Knoxville, l’un des créateurs du concept lancé en 2000 sur MTV avec Jeff Tremaine, a confirmé qu’il s’agirait de leur ultime film, après quatre longs-métrages sortis en 2002, 2006 et 2010 et 2022.

Ce «sera le dernier», a-t-il assuré lors d’une interview accordée au magazine Rolling Stones, citée par Deadline.

Un final à la hauteur de leur réputation ?

«C’est l’endroit naturel pour que cela se termine», a-t-il souligné avant de promettre un final à la hauteur de leur réputation. «Ça va donc être absolument terrible.», a poursuivi l’acteur de 54 ans sans en dire plus sur les cascades qu’ils entendent cette fois relever.

Pour mémoire, on les a vus se transformer en projectile propulsé par un lance-pierre, badigeonner leur corps à la super glue puis se prendre dans les bras sans plus pouvoir se décoller ou encore affronter un taureau. Une séquence particulièrement dangereuse qui avait d’ailleurs valu à Johnny Knoxville une hémorragie cérébrale. Des cascades à ne surtout pas reproduire évidemment, qui avaient permis au quatrième volet, sorti en 2022, d’enregistrer 80 millions de dollars (soit près de 68 millions d'euros) au box-office mondial.