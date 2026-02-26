Le fils aîné de Justin Trudeau donne son avis sur sa nouvelle belle-mère Katy Perry

Ensemble depuis octobre, Katy Perry et Justin Trudeau ont visiblement reçu la bénédiction du fils aîné de l’ex-Premier ministre canadien, qui se montre élogieux à l’égard de sa nouvelle belle-mère.

Elle a marqué des points. Alors que la pop star Katy Perry, 41 ans, et l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau, 54 ans, filent le parfait amour depuis quelques mois, Xavier Trudeau s’est ouvert sur sa relation avec sa nouvelle belle-mère. Visiblement l’ambiance est au beau fixe entre le fils aîné de Justin Trudeau et l’interprète de «I Kissed a Girl».

A l’occasion d’une interview vidéo accordée à l’influenceur G Hobs, durant laquelle ce dernier a demandé à Xavier Trudeau s’il avait déjà rencontré Katy Perry, le jeune homme de 18 ans a en effet évoqué la pop star en des termes plutôt élogieux. «Oui je l’ai rencontrée, elle est cool et sympa», a-t-il confié souriant.

Une passion commune

Il faut dire que les deux partagent un point commun puisque Xavier Trudeau est lui aussi musicien. «On a parlé des heures de musique», a poursuivi le jeune homme qui en février dernier avait dévoilé son premier single R&B intitulé «Til the Night Done». «Elle m’a donné des conseils et m’a parlé des prochaines étapes pour moi, etc.», conclut-il dans cette séquence repérée par le magazine Hello! Canada.

De quoi rapprocher assurément la chanteuse et son beau-fils, fruit du mariage de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Le couple, qui a également deux autres enfants, une fille Ella-Grace, 16 ans, et un second fils Hadrien, bientôt 12 ans, s’est séparé en août 2023. Depuis l’ex-Premier ministre canadien a retrouvé l’amour auprès de Katy Perry. Une relation que le duo a officialisé en décembre, après qu'ils avaient été aperçus ensemble en octobre dernier à Paris.