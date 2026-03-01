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«L'amour est dans le pré» : quel est ce couple star de l'émission qui s'apprête à arrêter son activité et à vendre sa maison ?

Frédérique et Pierre se sont rencontrés en 2012. [© Capture d'écran Instagram/@pierrefredlamourestdanslepre]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Figures incontournables de l'émission «L'amour est dans le pré», Frédérique et Pierre sont aujourd'hui surendettés et ont annoncé prendre des décisions drastiques. 

Il reste le couple emblématique de la saison 7, diffusée en 2012. Frédérique et Pierre, figures indissociables du succès de l’émission «L’amour est dans le pré», connaissent de grandes difficultés financières comme bon nombre d’agriculteurs et se retrouvent dans une situation catastrophique. 

Alors qu’ils participaient au Salon de l’Agriculture, les parents de Gabriel, 12 ans, ont accepté ce vendredi 27 février de raconter leur descente aux enfers à leur ami, l’influenceur Jeremstar. «J’ai fait un pari en 2017-2018, j’ai planté 80 hectares de vignes, qui ont été magnifiques. Et à partir de 2021, il y a eu la première récolte. Mais en 2025, on n’a eu que des aléas sur notre zone, donc grosso modo, en cinq ans, on a fait trois récoltes», a raconté Pierre, le célèbre producteur d’Armagnac dans le Gers, dans un extrait publié sur Instagram. 

Vers une vie dans un mobil-home ? 

Ce dernier, qui a un temps pensé au suicide, a ajouté : «On perd 2.500 euros par hectare sur 140 hectares depuis trois ans, donc ça fait un trou d’un million et demi d’euros, grosso modo, si on va vite. On est complètement perdus par les 300.000 ou 400.000 euros qu’on perd chaque année sur les 140 hectares de vignes». 

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Face à un tel surendettement, le couple n’a pas d’autre choix que de vendre leur exploitation et leur maison, qui est dans la famille de Pierre depuis près de deux siècles. Plus unis que jamais dans l'adversité, les amoureux ont également évoqué la possibilité de vivre pendant quelques mois dans un camping ou un mobil-home afin de se refaire une santé financière. Une chose est sûre : ils peuvent compter sur le soutien de leurs amis de «L’amour est dans le pré» et de tous les spectateurs fidèles de l’émission.

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