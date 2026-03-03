Annoncé pour jouer Voldemort dans la série «Harry Potter», Cillian Murphy met fin aux rumeurs

Alors que la série «Harry Potter» diffusée sur HBO en 2027 est toujours à la recherche d'un acteur pour incarner Voldemort, Cillian Murphy a mis fin aux rumeurs le concernant.

Qui pour reprendre le rôle de Ralph Fiennes ? Alors qu'une bonne partie des acteurs de la série «Harry Potter» a d'ores et déjà été annoncée, il reste encore quelques inconnues, comme l'identité du nouveau Voldemort.

Jugeant «difficile» de passer après Ralph Fiennes, le Britannique Matt Smith, 43 ans, avait déjà démenti sa présence au casting. Depuis des mois, les rumeurs enflaient autour d'une incarnation du méchant par Cillian Murphy. En septembre dernier, l'Irlandais avait déjà fait comprendre son intention de ne pas prendre ce rôle dans le podcast Happy Sad Confused. «Franchement, c'est vraiment difficile de succéder à Ralph Fiennes. C'est une véritable légende du cinéma, alors bonne chance à celui qui prendra sa relève», avait confié l'acteur d'«Oppenheimer».

«C'est absolument faux»

Et si le réalisateur des deux premiers «Harry Potter», Chris Colombus, ainsi que Voldemort en personne - Ralph Fiennes - s'étaient dit «tout à fait favorables à Cillian (Murphy)», le principal intéressé a réitéré ses propos.

Actuellement en promotion pour le film «Peaky Blinders : l'Immortel», attendu le 20 mars prochain sur la plate-forme Netflix, Cillian Murphy a décidé de mettre fin aux rumeurs, une bonne fois pour toutes. «C'est absolument faux. Vous pouvez en faire un titre ?», a-t-il assuré, dans un entretien accordé au Times.

Conclusion, le méchant Voldemort n'a toujours pas trouvé preneur. Mais pas de panique. Le tournage de la série n'a débuté qu'en juillet 2025, pour une diffusion de la première saison courant 2027, plutôt en «début d'année», comme l'a précisé le patron de HBO Casey Bloys. Prévue en sept saisons, Voldemort ne fera que de brèves apparitions durant la première.