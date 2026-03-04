Guerre en Iran : en escale à Dubaï au moment des frappes, Bigflo et Oli bloqués en pleine promotion de leur nouvel album

Alors qu'ils revenaient d'un tournage au Népal pour leur prochain clip, les deux frères Bigflo et Oli, se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Dubaï en raison de la guerre en Iran. La promotion de leur nouvel album, «Karma», attendu le 13 mars, est compromise.

Bigflo et Oli, de leurs vrais noms Florian et Olivio, font partie des quelque 400.000 Français coincés au Moyen-Orient. Les deux frères rappeurs étaient sur le chemin du retour après le tournage d'un clip filmé au Népal pour leur prochain morceau, lorsqu'ils se sont retrouvés bloqués dans l'aéroport de Dubaï en raison de la guerre en Iran, ont-ils annoncé sur les réseaux sociaux, mardi 3 mars.

«On était en escale deux heures, et on s’est retrouvés bloqués à l’aéroport», révèlent-ils, alors que 19.000 vols ont été annulés au Moyen-Orient ces quatre derniers jours, soit près de 55% des mouvements prévus. «On ne voulait pas trop en parler parce qu’on voulait avoir des nouvelles», ajoutent-ils dans une vidéo tournée dans leur chambre d'hôtel. Comprenant que la situation ne s'arrangera pas de sitôt, les deux frères ont choisi de prendre la parole.

Si la France commence à rapatrier ses ressortissants coincés au Moyen-Orient, il est encore trop tôt pour savoir quand les deux Toulousains, dont le premier album a été certifié disque d'or en seulement six mois, pourront revenir sur le territoire français.

🇫🇷🇶🇦 FLASH l « ON EST DANS LA MERDE » Les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli expliquent, sur les réseaux sociaux, être coincés à Dubaï depuis le début de la guerre en Iran.



Dans une vidéo postée sur leurs réseaux sociaux, les rappeurs toulousains Bigflo et Oil expliquent… pic.twitter.com/pY0NtmMCS4 — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) March 4, 2026

Une promo décalée

Bigflo et Oli tiennent toutefois à rassurer leurs fans : «ce n'est rien de très grave. On entend juste des bruits de missiles». Mais les deux rappeurs n'ont pas pu cacher leur déception et leur angoisse de se retrouver coincé à près de 7.000 km de la France alors que leur cinquième album, «Karma», sort le 13 mars.

«On est en train de décaler la promo, on est à dix jours de la sortie, on est dans la merde», expliquent-ils.

Bigflo et Oli ne sont pas les seules personnalités françaises coincées au Moyen-Orient à avoir évoqué la situation. Des stars de la télé-réalité comme Maeva Ghennam, Milla Jasmine ou encore Sarah Lopez ont sorti leur téléphone pour raconter leur expérience.