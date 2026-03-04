En plein conflit familial, David et Victoria Beckham souhaitent l'anniversaire de leur fils Brooklyn

Alors que la tension est à son comble chez les Beckham depuis les révélations chocs de Brooklyn sur sa famille, ses géniteurs, David et Victoria, ont tenu à souhaiter publiquement l'anniversaire de leur fils aîné, mercredi 4 mars.

En janvier, Brooklyn Beckham annonçait dans un long message publié sur les réseaux sociaux, ne pas vouloir se «réconcilier» avec sa famille, accusant notamment celle-ci de ruiner son couple avec sa femme, Nicola Peltz. David et Victoria Beckham, restés muets sur ces révélations chocs, ne semblent pas du même avis et envisageraient de renouer les liens.

C'est en tout cas ce que laissent supposer ces messages postés en l'honneur du 27e anniversaire de leur fils aîné, ce mercredi 4 mars. Le couple britannique mythique, uni depuis 26 ans, s'est emparé des réseaux sociaux pour lui déclarer un message d'amour.

«27 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Bust, Nous t'aimons», a écrit David Beckham dans une story Instagram, en utilisant un surnom affectif et en partageant un cliché de son fils en bas âge accompagné de Victoria et de lui dans une piscine. L'ancienne membre des Spice Girls a repartagé cette photographie, en ajoutant «Joyeux anniversaire Brooklyn, nous t'aimons tellement». Elle a ensuite partagé une deuxième photographie, où ils ne sont que tous les deux sur une plage.

David and Victoria Beckham defy estranged son Brooklyn’s Instagram ban to wish him happy birthday https://t.co/I111pRPr9Tpic.twitter.com/OxVUnX0XRg — Page Six (@PageSix) March 4, 2026

Message subtile de la part de son frère Romeo

Romeo Beckham, deuxième fils du couple, a suivi le mouvement de manière plus subtile et sobre. Ce dernier a simplement partagé une photographie de son frère et lui lorsqu'ils étaient enfants, arborant une tenue de football.

Quant au dernier fils de la fratrie, Cruz Beckham, celui-ci ne s'est pas encore manifesté. Il ne se manifestera probablement pas puisqu'il a été le seul de la famille à s'exprimer publiquement sur la querelle, en affirmant fin décembre, que Brooklyn avait bloqué le clan Beckham sur les réseaux sociaux.

Ce dernier n'était notamment pas présent aux 21 ans de son frère Cruz, célébrés le 16 février au restaurant The Maine Mayfair, situé à Londres.

Des vœux sincères ?

De son côté, Brooklyn Beckham n'a pas encore répondu publiquement à ces vœux d'anniversaire. Est-ce un simple coup de publicité ou un message sincère ? «Depuis toujours, mes parents contrôlent le discours médiatique sur notre famille, notamment par le biais de publications sur les réseaux sociaux, d’événements familiaux simulés et de relations inauthentiques», écrivait Brooklyn Beckham dans son message choc publié en janvier.

Il annonçait également ne communiquer avec sa famille que par l'intermédiaire d'avocats. Une chose est sûre, sa réponse, positive ou négative, entraînera une nouvelle étape dans cette querelle.