La série phénomène «The Bear» s'achèvera après la saison 5, rapporte l'actrice Jamie Lee Curtis

Invitée récurrente de «The Bear», l'actrice Jamie Lee Curtis a révélé que la fin de la série approchait. Selon les dires de la comédienne oscarisée, elle s'achèvera à l'issue de sa cinquième saison.

Cuisine et dépendance. Les accros à la série «The Bear» devront préparer leurs adieux à la série phénomène ayant révélé Jeremy Allen White au grand public. Sortez les mouchoirs, selon Jamie Lee Curtis, guest star récurrente de la série au casting cinq étoiles, la cuisine du restaurant monté par le chef Carmen éteindra définitivement les feux à l'issue de sa cinquième saison.

L'actrice oscarisée a récemment publié une photo d'elle-même et de sa co-star Abby Elliott sur le tournage de la saison 5. Dans une légende sans équivoque, Jamie Lee Curtis a rédigé : «FINISSEZ EN BEAUTÉ !».

«Entourée d'une équipe extraordinaire, d'un groupe de scénaristes et de producteurs et de partenaires de scène dans la série créée par Chris Storer, nous avons achevé l'histoire de cette famille extraordinaire dont nous sommes tous tombés amoureux», a partagé l'actrice, qui joue la mère de Carmen et Sugar dans la série dévorée par des millions d'aficionados, et dont la deuxième saison avait décroché 23 nominations aux Emmy Awards.

«Si les gens n'ont pas compris, j'ai raté mon coup»

Dans une nouvelle interview accordée à Access Hollywood, un journaliste a lancé à Jamie Lee Curtis : «Les gens pensent que vous avez confirmé la fin de la série», ce à quoi l'actrice de 67 ans a répondu : «Mais tout le monde a confirmé la fin de la série. Je ne comprends pas pourquoi cela fait tant de bruit. À moins que je ne reçoive des appels de la production me disant : "Tu viens de le dire [à tout le monde]". Si les gens n'avaient pas encore compris que la série touchait à sa fin, alors j'ai complètement raté mon coup».

La chaîne américaine FX, qui diffuse la série aux Etats-Unis, refuse néanmoins de confirmer officiellement la fin de la série. Plongée étouffante dans les vapeurs culinaires d'un restaurant, la première saison contait l'histoire de Carmen Berzatto, surnommé «The Bear», de retour dans sa ville natale pour reprendre les rênes de l'établissement familial après le suicide de son grand frère.

Ayant quitté le restaurant gastronomique dans lequel il officiait, le personnage incarné par Jeremy Allen White a pour ambitieux projet de redresser la barre d'un véritable cauchemar en cuisine où s'accumulent les dettes. Au côté d'une employée inexpérimentée prénommée Sydney, incarnée par la talentueuse Ayo Edebiri, les deux éclopés mettent les bouchées double pour tenter de faire du «Original Beef of Chicagoland» un passage culinaire incontournable de l'ouest américain.

«The Bear» a été lancée en 2022 et sa quatrième saison a été diffusée pour la dernière fois en juin 2025. L'ultime salve d'épisodes est attendue à l'été 2026 sur la plate-forme Disney+.