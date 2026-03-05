Pégases 2026 : Clair Obscur, Absolum, Hades 2... Voici la liste complète de tous les jeux primés lors des «César du jeu vidéo»

Organisés par l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dans la prestigieuse salle de La Cigale à Paris, les Pégases ont pour la septième fois récompensé les jeux et les acteurs du paysage vidéoludique français et étranger, qu’il s'agisse de gros studios, de structures indépendantes ou d'œuvres étudiantes.

Ce jeudi 5 mars a eu lieu la 7e cérémonie cérémonie «des César du jeu vidéo». Alors que la situation de cette industrie en France n’a jamais été aussi incertaine, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a remis 18 Pégases dans 16 catégories, à la suite d’un vote effectué par les 2.500 professionnels et membres de l’Académie, dont voici la liste complète.

MEILLEUR JEU VIDÉO

Clair Obscur : Expedition 33 a reçu le Pégase de la meilleure expérience de jeu vidéo créée, démontrant des qualités techniques et créatives hors du commun.

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT

Absolum a été récompensé pour le caractère extraordinaire de ce jeu vidéo réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite.

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE

Les Murmures du Soleil a reçu le Pégase du jeu vidéo spécifiquement créé pour jouer sur plates-formes mobiles (smartphones, tablettes).

MEILLEUR PREMIER JEU VIDÉO

L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo salue les performances du premier The Rogue Prince of Persia.

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTUDIANT

Candellum, jeu vidéo créé exclusivement par une équipe d'étudiants en formation pendant l'année 2025 a été récompensé pour sa qualité et son originalité.

AU-DELÀ DU JEU VIDÉO

Entre jeu vidéo et bande dessinée, Wednesdays s’est distingué par sa volonté de sensibiliser au sujet des violences sexuelles sur mineurs, tout en proposant un récit étonnamment lumineux.

EXCELLENCE VISUELLE

Clair Obscur : Expedition 33 a été récompensé pour le rendu visuel et technique exceptionnel de ce jeu vidéo.

MEILLEUR UNIVERS SONORE

Clair Obscur : Expedition 33 s’est une nouvelle fois distingué par son univers sonore unique.

EXCELLENCE NARRATIVE

Clair Obscur : Expedition 33 est récompensé pour son histoire et ses mécaniques de narration originale.

MEILLEUR GAME DESIGN

Absolum s’empare du Pégase du meilleur game design pour la mise en œuvre de mécaniques de jeu innovantes et efficaces.

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Rematch s’est distingué par le caractère original et impressionnant des technologies mises en œuvre.

MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

Wednesdays a su marquer les esprits en veillant à ce que la conception puisse inclure toute personne qui souhaite découvrir le gameplay.

MEILLEUR SERVICE D’EXPLOITATION

Ravenswatch s’est distingué pour la qualité des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs et joueuses de façon continue et sur une longue période.

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTRANGER

Hades 2 a marqué les esprits à l’international pour l’ensemble de ses qualités techniques et créatives.

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT ÉTRANGER

Hollow Knight : Silksong a été récompensé pour le caractère extraordinaire de ce jeu vidéo réalisé de manière indépendante par une équipe de taille réduite.

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE ÉTRANGER

The Storyteller s’est distingué dans sa catégorie pour son caractère exceptionnel et spécifiquement créé et joué sur plateformes mobiles (smartphones et tablettes).