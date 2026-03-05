Super Bowl : le show de Bad Bunny a dépassé les 4 milliards de vues en 24h, un record

La performance de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl, en février dernier à Santa Clara (Californie), aurait généré plus de 4 milliards de vues en 24 heures sur l’ensemble des plates-formes, selon un ultime décompte de la société Roc Nation. Un chiffre record qui confirme l’immense popularité mondiale de la star portoricaine.
Un show mémorable. Le 8 février dernier, lors de la mi-temps du Super Bowl, le chanteur portoricain Bad Bunny a enflammé le Levi's Stadium de Santa Clara (Californie) en mettant à l’honneur l'Amérique latine. Et le succès a été immédiat. Selon le producteur du show Roc Nation, sa performance a généré dans le monde plus de 4 milliards de vues sur l’ensemble des plates-formes, en seulement 24 heures, un chiffre record.
Sur YouTube, la vidéo du spectacle de la mi-temps a cumulé 29 millions de vues en seulement 16 heures après sa mise en ligne. En y ajoutant les audiences télévisées internationales - qui représentent généralement près de 50 millions de téléspectateurs supplémentaires - ainsi que les visionnages sur les réseaux sociaux, où chaque seconde de visionnage est comptabilisée, le total atteindrait plus précisément 4,157 milliards de vues.
.@sanbenito Sets Global Viewership Record for Most-Watched Super Bowl Halftime Show Performance of All-Time #AppleMusicHalftime@NFL@AppleMusicpic.twitter.com/rG8MgvBEav
— Roc Nation (@RocNation) March 2, 2026
Vêtu pour l’occasion d'un costume blanc crème, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, avait transformé la scène en village portoricain : salon de beauté, vendeur de glaces (piraguas), joueurs de dominos… Dans ce décor festif et chaleureux en hommage à ses racines, l’artiste de 31 ans avait enchaîné ses plus grands succès, de «Titi Me Pregunto» à «Monaco», en passant par «Voy a Llevarte Pa’ PR» et «Nuevayol».
Après le concert, rappelle «The Hollywood Reporter», le titre «DtMF» a notamment vu son nombre d’écoutes multiplié par sept sur Apple Music, tandis que six chansons de Bad Bunny se sont hissées dans le «Top 10» de la plate-forme.