Super Bowl : le show de Bad Bunny a dépassé les 4 milliards de vues en 24h, un record

La performance de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl, en février dernier à Santa Clara (Californie), aurait généré plus de 4 milliards de vues en 24 heures sur l’ensemble des plates-formes, selon un ultime décompte de la société Roc Nation. Un chiffre record qui confirme l’immense popularité mondiale de la star portoricaine.

Un show mémorable. Le 8 février dernier, lors de la mi-temps du Super Bowl, le chanteur portoricain Bad Bunny a enflammé le Levi's Stadium de Santa Clara (Californie) en mettant à l’honneur l'Amérique latine. Et le succès a été immédiat. Selon le producteur du show Roc Nation, sa performance a généré dans le monde plus de 4 milliards de vues sur l’ensemble des plates-formes, en seulement 24 heures, un chiffre record.

Sur YouTube, la vidéo du spectacle de la mi-temps a cumulé 29 millions de vues en seulement 16 heures après sa mise en ligne. En y ajoutant les audiences télévisées internationales - qui représentent généralement près de 50 millions de téléspectateurs supplémentaires - ainsi que les visionnages sur les réseaux sociaux, où chaque seconde de visionnage est comptabilisée, le total atteindrait plus précisément 4,157 milliards de vues.

Vêtu pour l’occasion d'un costume blanc crème, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, avait transformé la scène en village portoricain : salon de beauté, vendeur de glaces (piraguas), joueurs de dominos… Dans ce décor festif et chaleureux en hommage à ses racines, l’artiste de 31 ans avait enchaîné ses plus grands succès, de «Titi Me Pregunto» à «Monaco», en passant par «Voy a Llevarte Pa’ PR» et «Nuevayol».

Après le concert, rappelle «The Hollywood Reporter», le titre «DtMF» a notamment vu son nombre d’écoutes multiplié par sept sur Apple Music, tandis que six chansons de Bad Bunny se sont hissées dans le «Top 10» de la plate-forme.