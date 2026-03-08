«Monstres et Cie» : un troisième film est en préparation

Treize ans après le prequel «Monstres Academy», le duo désopilant formé par le petit cyclope Bob et la grande bête à la fourrure turquoise, Sulli, s’apprête à faire son grand retour. Les studios Pixar planchent actuellement sur un troisième volet de «Monstres et Cie».

Bob et Sulli vont reprendre du service. Alors que le film d’animation «Jumpers» est actuellement à l’affiche, les studios Pixar ont annoncé travailler sur un troisième volet de «Monstres et Cie». Comme le révèle le «Wall Street Journal», le projet est désormais officiellement en développement. Mais pour l’heure, les détails de l’intrigue restent encore inconnus.

Cela fait treize ans que les fans de la franchise attendent le retour des deux compères sur grand écran. Après le succès du premier film, sorti en 2001, Mike Wazowski, dit Bob, et Jacques Sullivan, dit Sulli, étaient ressortis du placard en 2013 dans le prequel «Monstres Academy».

Ce deuxième opus, qui retrace leur rencontre et leurs années à l’université, avait rencontré un succès encore plus retentissant que son prédécesseur. Il avait rapporté 743 millions de dollars, soit environ 640 millions d'euros, au box-office mondial, contre 579 millions de dollars pour «Monstres et Cie», ce qui représente un peu plus de 598 millions d'euros.

Ce n’est pas tout. Le «Wall Street Journal» a également confirmé que Pixar planche sur plusieurs autres projets : un troisième volet des «Indestructibles», attendu en salles en 2028, ainsi qu’une suite de «Coco», envisagée pour 2029.