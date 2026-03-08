«Un grand honneur de représenter la France» : Monroe s’exprime après sa sélection pour l’Eurovision 2026

Alors que la finale de l’Eurovision aura lieu le 16 mai prochain dans la capitale autrichienne, Monroe, représentante de la France, a pris la parole pour la première fois. La chanteuse a partagé son ressenti au micro de Stéphane Berne.

Grande gagnante de l’émission «Prodiges», Monroe, 17 ans, défendra les couleurs de la France en mai prochain, à Vienne, en Autriche, lors de la 70e édition du concours de l’Eurovision. Et pour la jeune cantatrice, c’est «un grand honneur de représenter la France. Je suis très fière», a-t-elle confié au micro de l’animateur Stéphane Bern, dans une courte vidéo publié ce samedi. «C’est l’expérience d’une vie», a ajouté la chanteuse franco-américaine.

Sur scène, celle qui succède ainsi à Louane interprétera «Regarde !», un titre aux accents pop opéra à travers lequel elle veut transmettre un message d’amour. «L’histoire de la chanson, c’est un amour universel, un amour qu’une mère peut avoir pour son enfant, un amour pour la nature, un amour pour nous-même, explique-t-elle. Si on se regarde, on verra que l’amour est tout autour de nous».

Née d'une mère Française et d'un père Américain, Monroe, qui a grandi entourée de cinq frères dans l’Utah, a découvert sa passion pour le chant dans la chorale de son église. En novembre dernier, elle a sorti son premier album, «Monroe», dans lequel elle interprète de grands airs comme «O mio Babbino Caro» de Puccini, mais aussi des classiques revisités à l’instar de «L’Hymne à l’amour» et de «Con te partirò».

Son disque s’accompagne d’une tournée spirituelle prévue ce printemps dans les églises et cathédrales de France, dont certaines dates devront toutefois être annulées, préparation à l’Eurovision oblige.

Pour rappel, la finale se tiendra le 16 mai prochain en sachant que la France est d’ores et déjà qualifiée puisqu’elle fait partie du «Big 5», aux côtés de l’Allemagne, de l’Espagne, du Royaume-Uni et de l’Italie, les cinq plus importants contributeurs financiers du concours.