Kamoulox+ : Kad Merad et Olivier Baroux annoncent leur retour sur CANAL+

CANAL+ vient d’annoncer le tournage de la série «Kamoulox+», un projet fictionnel créé par Kad Mérad et Olivier Baroux, qui proposera une parodie de plate-forme de streaming aux contenus plus absurdes les uns que les autres.

Une pépite d’humour. Kad Mérad et Olivier Baroux viennent de lancer le tournage de la série «Kamoulox+», une fiction humoristique à retrouver prochainement sur CANAL+ inspirée de la célèbre parodie de jeu télévisé qui a participé à les rendre célèbre dans les années 1990 sur les ondes de Ouï FM, avant qu’ils ne développent le projet à la télévision dans «La Grosse Émission» sur Comédie! Entre 1999 et 2001.

Vingt ans plus tard, les deux compères reviennent avec le projet de créer non plus une émission, mais une plate-forme de streaming fictive où leur goût pour l’humour absurde et les parodies s’annonce sans limite. «Documentaires qui ne documentent pas, séries en un épisode et films en plusieurs, compétitions sportives dont personne ne veut les droits…», les téléspectateurs vont se retrouver face à des contenus étonnants, et hilarants.

Popularisé à la radio et à la télévision dans les années 1990 sur le nom de duo «Kad et O», Kad Mérad et Olivier Baroux n’ont cessé de collaborer au fil des années en parallèle de leurs projets personnels. En 2003, ils s’étaient donné la réplique dans «Mais qui a tué Pamela Rose ?», qui connaîtra une suite en 2012. Nul doute que leurs fans sont impatients de les retrouver, avec leurs invités, dans de nouvelles parodies où leurs talents respectifs ne manqueront pas de faire mouche.