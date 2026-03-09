Paris Fashion Week : quand le sport rencontre la mode au défilé Fratelli

La maison Alexandro Fratelli, qui célèbre cette année ses 10 ans, a organisé ce dimanche 8 mars un défilé de mode, en parallèle de la Paris Fashion week, dans la plus grande salle de sport de la franchise ON AIR d’Europe.

La maison pionnière de la street-couture depuis 2016 s’est associée à ON AIR pour créer un show unique. La salle de sport «Flandre», située dans le 19e arrondissement de Paris, s’est transformée en catwalk le temps d’une soirée. Près de 300 invités mêlant figures de la mode, athlètes de haut niveau, humoristes, ou encore chefs ont pris place entre les machines de cardio et les haltères pour assister au défilé d’une trentaine de mannequins, issus de quartiers populaires, de différents âges et morphologies. La maison de couture qui a habillé des personnalités internationales telles que Lewis Hamilton, Gims, ou encore 50 Cent, s'est distinguée en mariant mode, sport, culture urbaine et inclusivité.

Une scénographie qui fusionne effort et élégance

Le parti pris était clair dès l’entrée : pas de podium classique, mais un parcours pensé comme une performance totale au cœur de cette salle de sport de plus de 5.000 m2, avec des figurants en plein training.

Alexandro Fratelli, maison fondée en 2016 et pionnière d’une street-couture haut de gamme, a placé la discipline au cœur de sa nouvelle proposition créative pour 2026/2027. L'objectif de ce défilé était de «casser les codes, ouvrir les possibles, rappeler qu’un parcours se construit par la rigueur et la constance, loin des sentiers balisés.» Environ trente looks de la ligne principale Alexandro Fratelli ont défilé. L’oversize a dominé, avec un tailoring plus structuré pour l’homme et davantage de fluidité et de mouvement pour la femme. Les matières jouent sur les oppositions : denim brut face à du jacquard sophistiqué, brocart précieux contre similicuir ou cuir végétal, soie et lin côtoyant des tissus techniques et synthétiques.

La capsule AF x ON AIR : le pont vers le quotidien

La première collection capsule AF x ON AIR, qui regroupe une vingtaine de looks hybrides, prolonge le message de discipline dans un vestiaire plus accessible. Cette capsule sera disponible dès avril 2026 dans un pop-up store installé directement au sein d’ON AIR Flandre. Avec près de 10.000 adhérents rien qu’à Flandre et un réseau d’environ 100 clubs en France et en Espagne, ON AIR affirme ici une ambition plus large : tenter de devenir un véritable lieu de vie hybride.

Cette collaboration pose les bases d’un dialogue durable entre deux mondes qui, hier encore, se regardaient de loin. Mode et sport ne se croisent plus occasionnellement ; ils parlent le même langage, celui du dépassement et de l’audace.