Harry Potter : Paul Bettany réagit à la rumeur qui l'annonce dans le rôle de Voldemort

Paul Bettany est actuellement au cœur des rumeurs concernant l’attribution du rôle de Voldemort dans la série «Harry Potter», attendue sur HBO Max au début de l’année 2027. Et l’acteur de 54 ans vient de s’exprimer à ce sujet.

L’attente est insoutenable. Alors qu’une partie du casting de la série «Harry Potter» est déjà connue, les fans s’impatientent de découvrir l’identité de celui qui succèdera à Ralph Fiennes dans le rôle de Voldemort. Après Cillian Murphy et Matt Smith, c’est au tour de Paul Bettany de voir son nom circuler sur Internet.

Interrogé à ce sujet par le site américain ScreenRant, l’acteur britannique de 54 ans a reconnu être fan de la franchise, mais qu’il n’avait personnellement jamais été approché pour le rôle. «Je n’ai rien entendu à ce propos. Je suis un énorme fan de la franchise, et de la chaîne HBO, mais personne ne m’a appelé pour ce rôle», a-t-il lancé.

Attendue pour le début de l’année 2027 sur la chaîne américaine HBO Max, la série «Harry Potter» promet de consacrer une saison entière à chaque tome de la saga littéraire de J.K. Rowling. C’est Dominic McLaughlin qui incarnera Harry Potter, Arabella Stanton a hérité du rôle d'Hermione Granger, tandis qu’Alastair Stout sera Ron Weasley. Le personnage d’Albus Dumbledore a été confié à John Lithgow, Paapa Essiedu sera Severus Snape, Nick Frost prêtera ses traits à Rubeus Hagrid, et Lox Pratt sera Draco Malfoy.