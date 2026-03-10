Heated Rivalry : François Arnaud et Hudson Williams dénoncent la toxicité de certains fans de la série

Les comédiens Hudson Williams et François Arnaud, qui crèvent l’écran dans la série phénomène «Heated Rivlary» sur HBO Max, ont partagé une publication en story sur Instagram pour dénoncer la toxicité de certains fans sur les réseaux sociaux.

Un comportement inacceptable. Hudson Williams et François Arnaud, ainsi que d’autres acteurs de la série «Heated Rivlary», qui rencontre un succès planétaire sur HBO Max, ont partagé une publication commune sur Instagram visant à dénoncer le comportement toxique de certains fans à propos des thématiques abordées par la fiction, notamment l’homosexualité ou encore le racisme.

© capture Instagram

«Ne vous prétendez pas fan si vous partagez des commentaires racistes, homophobes, biphobes, misogynes, âgistes, validistes, parasociaux ou intolérants de quelque nature que ce soit», peut-on lire. «Nous n'avons pas besoin de votre ‘amour’ haineux. Nous nous respectons, nous nous encourageons, et nous nous aimons les uns les autres, et nous sommes dans la même équipe. Si tu ne peux pas accepter cela, dégage !», est-il ajouté.

Dans un message publié sur Threads, Hudson Williams a affirmé que l’idée initiale est venue de François Arnaud, et qu’il l’a aidé à rédiger le message. «C'était l'idée de François et j'ai participé à l'écriture ! Je ne lis pas les commentaires, donc je n'ai pas vu les messages haineux. J'étais tranquille en train de regarder des extraits de patinage artistique», a-t-il indiqué en réponse à un internaute.