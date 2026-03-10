Jack White critique l'écriture des chansons de Taylor Swift au risque d'énerver les fans de la chanteuse

Le leader du groupe The White Stripes, Jack White, s’est autorisé une critique envers Taylor Swift concernant l’écriture de ses chansons dans une récente interview. Au risque de contrarier les fans de la chanteuse.

A-t-il perdu la raison ? Jack White pourrait prochainement devenir la cible des «Swifties» - nom donné aux fans inconditionnels de Taylor Swift – après avoir osé émettre une critique sur l’écriture de ses chansons. Interrogé par le site britannique The Guardian sur la dimension autobiographique de ses textes, le leader des White Stripes a souligné que ce n’était «pas tant que ça» le cas, avant de prendre la chanteuse en exemple.

«Aujourd'hui, c'est devenu très populaire, à la manière de Taylor Swift, ces chanteuses pop qui écrivent sur toutes leurs ruptures médiatisées, ce que je ne trouve pas du tout intéressant», a-t-il déclaré. «Je trouve ça un peu lassant d'écrire sur soi-même», a-t-il poursuivi.

«Même si j'ai passé une journée vraiment intéressante, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécue, je n'ai pas besoin de la revivre à chaque fois que je chante cette chanson. Si c'est quelque chose de vraiment douloureux, je ne vais pas exposer cette expérience importante et pénible que j'ai vécue pour qu'un idiot sur Internet ne finisse par la piétiner», a conclu Jack White.

Pour le moment, Taylor Swift n’a pas personnellement réagi à ses propos, ce qu’elle a pu faire par le passé face aux critiques d’autres artistes. Comme en 2022 quand Damon Albarn, le leader de Gorillaz et de Blur, avait laissé entendre qu’elle n’était pas l’auteure de ses propres chansons. La chanteuse avait publiquement dénoncé ces propos, poussant Damon Albarn a présenté ses excuses par la suite.