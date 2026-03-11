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Mort de Loana : un documentaire pour les 25 ans de Loft Story est en préparation

L'émission lancée en 2001 a profondément changé le paysage télévisuel français. [FREDERICK FLORIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi, Loana est morte à l'âge de 48 ans. Celle-ci avait été révélée par l'émission de téléréalité «Loft Story», en 2001. Pour célébrer les 25 ans de ce programme devenu culte, M6 prévoit de diffuser un anniversaire sur les coulisses et de son impact médiatique. 

Un programme pas comme les autres. Le 26 avril 2001, les téléspectateurs découvraient «Loft Story», la première émission de téléréalité de l’histoire de la télévision française, qui allait devenir un sujet de société majeur, et marquer les esprits de toute une génération. 

À l’occasion du 25e anniversaire du programme, M6 prévoit de diffuser un documentaire événement sur les coulisses de l’émission, qui promet d’explorer la manière dont «Loft Story» a durablement changé le paysage audiovisuel français. Les fans vont également découvrir le devenir des candidats, avec les témoignages de certains d’entre eux comme Loana Petrucciani, retrouvée morte à son domicile ce mercredi 25 mars, Steevy Boulay, mais aussi le couple gagnant, Julie Robin et Christophe Mercy. 

Sur le même sujet Mort de Loana : comment l'émission Loft Story a propulsé l'arrivée des téléréalité en France Lire

À noter que la série «Culte», lancée en octobre 2024 sur Prime Video, qui voyaient des comédiens rejouer l’expérience vécue par les candidats et les équipes techniques pendant les 70 jours qu’auront duré le programme sera également à voir, ou à revoir, sur M6 et la plate-forme de streaming M6+. 

TélévisionM6Loft Story

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