Half Man : HBO Max annonce le lancement de sa mini-série avec Richard Gadd et Jamie Bell

Révélé par la série «Mon petit renne» sur Netflix, Richard Gadd arrive sur HBO Max en avril avec «Half Man», une fiction déclinée en six épisodes dans laquelle il donnera la réplique à Jamie Bell, centrée sur les liens complexes de deux hommes au fil des années.

Nouveau projet. Deux ans après le succès retentissant de «Mon petit renne» sur Netflix, dans laquelle il racontait ses mésaventures au contact d’une harceleuse obsessionnelle – qui s’est transformé dans la vie réelle en une affaire judiciaire après la plainte déposée contre Netflix par Fiona Harvey, qui aurait inspiré le personnage féminin – l’Ecossais Richard Gadd fait son retour dans le monde la fiction avec son nouveau projet, «Half Man».

Déclinée en six épisodes, cette série attendue sur HBO Max courant avril suivra l’histoire de deux hommes, Niall et Ruben, de leur enfance jusqu’à aujourd’hui. Le premier est doux et réservé, et subi des brimades incessantes. L’autre est nerveux et explosif, capable d’excès de violence. Bien que tout semble les opposer, des événements majeurs dans leur vie respective vont les unir au fil des années, pour le meilleur et parfois pour le pire.

La camaraderie auscultée

«Il m'a semblé intéressant d'explorer les dysfonctionnements masculins, leur origine et leur évolution au fil du temps. Pourquoi la camaraderie masculine est si enivrante pour les gens, et pourquoi les liens entre les hommes sont si forts, mais aussi pourquoi les répercussions des comportements masculins négatifs qui en découlent peuvent être aussi extrêmes», a expliqué Richard Gadd au site GQ.

«Les gens diront que cette série parle de masculinité. Mais je pense parfois qu'il s'agit de deux hommes qui luttent pour s'aimer l'un l'autre et qui ne savent pas vraiment comment le faire», précise-t-il. Au générique, les téléspectateurs retrouveront également Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, ou encore les nouveaux talents Charlotte Blackwood, Calum Manchip et Kate Robson‑Stuart.