«J'ai dû tout arrêter» : Jennifer Lopez explique pourquoi elle a pris une année sabbatique après son divorce avec Ben Affleck

Jennifer Lopez a récemment confié avoir eu besoin de «tout arrêter» après son divorce avec Ben Affleck pour «ne pas fuir la réalité».

Faire face à la situation et ne pas chercher d’échappatoire. Alors que la star se produit ce mois-ci en résidence à Las Vegas, JLo s’est confiée dans une interview accordée à Good Morning America sur son état d’esprit actuel et son besoin de «tout arrêter», après son divorce avec Ben Affleck.

Si aujourd’hui elle assure vivre «une période heureuse», la star de 56 ans est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à prendre une année sabbatique après sa très médiatique seconde séparation d’avec l’acteur de «Gone Girl», «Argo» ou encore «Will Hunting» en août 2024, après deux ans de mariage et des premières fiançailles interrompues en 2004.

«Je crois que pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Je suis indépendante. Et ça fait du bien. Je n'avais pas vraiment ressenti ça depuis le début de la vingtaine», a ainsi confié la chanteuse et actrice visiblement remise de cette rupture qui a fait couler beaucoup d’encre, s’ouvrant également sur la nécessité qu’elle a eu d’interrompre ses activités professionnelles, après sa demande de divorce déposée en août 2024 pour «différends irréconciliables».

Un besoin de se retrouver

«J'ai dû tout arrêter. J'ai pris une année sabbatique. J'ai annulé mes tournées», explique-t-elle, préférant ainsi faire face à la situation en se concentrant sur sa famille plutôt qu’en se noyant dans le travail. «J'ai décidé de rester chez moi et d'accepter ce qui s'était passé sans fuir la réalité. Ni par le travail, ni par une autre personne, ni par quoi que ce soit d'autre. Juste l'accepter. J'avais besoin d'être à la maison avec mes enfants, c'était ma priorité à ce moment-là », a-t-elle poursuivi.

«Je voulais vraiment me retrouver», souligne Jennifer Lopez, qui se voit aujourd’hui comme une femme accomplie. «Je suis maman de deux jeunes diplômés qui entrent à l'université cette année (…) une danseuse, artiste, actrice et une entrepreneuse», souligne-t-elle. «Je suis heureuse, en bonne santé et reconnaissante. Voilà qui je suis aujourd'hui», a conclu la star qui, pour l’heure, entend bien profiter de sa vie loin de toute romance.