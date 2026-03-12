«J'étais repliée sur moi-même» : Nicole Kidman sort du silence après son divorce avec Keith Urban

Nicole Kidman est revenue sur son divorce, après 19 ans de mariage, avec Keith Urban, confiant privilégier l'esprit de famille.

Nicole Kidman se concentre sur le positif. Dans une interview accordée à Variety, la star de 59 ans a évoqué en toute pudeur son divorce avec le chanteur Keith Urban, 58 ans, après près de deux décennies de mariage. Pour la première fois, l’actrice est revenue publiquement sur ce moment difficile, notant vouloir se concentrer sur sa famille et aller de l’avant.

Reconnaissant avoir traversé une épreuve, elle a ainsi confié : «L'année dernière, j'étais discrète. J'avais d'autres priorités». «J'étais repliée sur moi-même», a poursuivi la star qui, en octobre dernier, avait officiellement demandé le divorce d'avec son époux, le chanteur Keith Urban, invoquant «des difficultés conjugales et des différends irréconciliables».

Nicole Kidman ne veut pas polémiquer

Mais, Nicole Kidman n’entend ni s’apitoyer sur ce moment, ni ternir l’image du couple qu’elle a formé avec le chanteur pendant vingt ans, dont sont nées deux filles Sunday, 17 ans, et Faith, 15 ans.

«Je m'efforcerai toujours d'aller vers le bien», a-t-elle poursuivi, bien décidée à rester positive. «Je suis reconnaissante pour ma famille, de la garder telle qu'elle est et d'avancer ensemble. C'est tout. Par respect, je ne parle pas du reste», a-t-elle souligné. Et de conclure : «Je reste fidèle à l'idée que nous sommes une famille, et nous le resterons», a-t-elle conclu, soulignant être aujourd’hui la mère de deux grandes filles, dont elle a obtenu la garde principale. «Mes magnifiques filles, mes chéries, sont désormais des femmes», a enfin noté la star. C’est d’ailleurs auprès de Sunday et Faith que l'actrice avait passé les fêtes de Noël après sa séparation.

Pour mémoire, le couple marié en juin 2025 s’était séparé l’été dernier avant d’officialiser leur divorce à l’automne. Ce dernier a été finalisé en janvier 2026.