Warwick Davis a été décoré de l'ordre de l'empire britannique par le prince William

Warwick Davis, acteur connu pour ses rôles dans «Star Wars» et «Harry Potter», a été décoré mercredi de l'insigne d'officier de l’ordre de l'empire britannique par le prince William.

La consécration. Lors d’une cérémonie qui s’est tenue mercredi à Windsor, Warwick Davis s’est vu remettre le titre d’officier de l’ordre de l'empire britannique. L’acteur, atteint d’une forme de nanisme rare, a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière et la défense des droits des personnes de petite taille.

Dans une vidéo partagée sur le compte Instagram du prince et de la princesse de Galles, il a d'ailleurs rappelé que «quelqu’un atteint de nanisme est exactement la même personne que n’importe qui d’autre, à l’exception qu’il vit dans un plus petit corps», a confié l’acteur, qui mesure 1,07 m. «Ils ont les mêmes rêves, les mêmes buts, les mêmes désirs de bonheur et de joie», a-t-il souligné.

L’acteur de 56 ans est également revenu sur les mots qu’il a échangés avec le fils aîné du roi Charles lors de cette cérémonie. «Le prince de Galles m’a demandé : "Vous avez déjà un insigne ?". J’ai répondu non, non. J’avais peur qu’en disant oui, il me dise : "Eh bien, vous n’en aurez pas un". Mais il a ajouté : "Je suis vraiment surpris, je croyais que vous en aviez déjà un. Vous auriez dû en avoir un il y a des années". Ce qui est vraiment très gentil», a raconté l’acteur britannique.

Une carrière d'acteur née par hasard

Dans cette séquence, Warwick Davis a également raconté être devenu acteur par hasard à l’âge de 11 ans grâce à sa grand-mère. «Elle a entendu parler d'une annonce de Lucasfilm, qui cherchait des personnes de petite taille pour jouer dans un nouveau film. Voilà comment s'est déroulé mon voyage dans cette galaxie très très lointaine», a t-il expliqué.

Warwick Davis est alors devenu à l’écran Wicket dans «Star Wars : Le Retour du Jedi». Il a également fait des apparitions dans «La Menace fantôme», «Le Réveil de la Force», «L'Ascension de Skywalker» et a joué dans la série «Willow». Il a par ailleurs campé pour la saga «Harry Potter» le professeur Flitwick, profitant de sa médiatisation pour défendre les droits des personnes atteintes de nanisme, en fondant en 2012, l'association Little People UK.