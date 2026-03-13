Oscars : Marlon Brando, Katharine Hepburn, Anthony Hopkins... Voici 10 acteurs qui ont déjà boycotté la cérémonie

Un parterre de stars est attendu pour la 98e édition des Oscars, qui se déroulera dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars. De nombreux acteurs sont pourtant parfois réticents à l'idée d'assister à cette grand messe du cinéma, comme l'histoire l'a déjà démontré.

Pour certains acteurs, obtenir un Oscar est la plus prestigieuse des récompenses. Cette distinction marquerait une consécration ultime dans l'histoire de leur carrière. C'est pourquoi Timothée Chalamet se bat pour obtenir cette statuette, même si certains comédiens, comme Cillian Murphy, avouent qu'obtenir ce prix n'a pas vraiment changé le cours de leur vie. D'autres sont complètement hermétiques, face à cette grand messe du cinéma, dont la 98e édition se déroulera dans la nuit de dimanche 15 au lundi 16 mars. Marlon Brando, Katharine Hepburn, Anthony Hopkins... Plusieurs grands acteurs ont déjà boycotté l'événement pour diverses raisons : convictions personnelles, manque de diversité, absence d'intérêt...

l'engagé, Dudley Nichols

C'est le premier à avoir refusé une quelconque implication aux Oscars. En 1936, Dudley Nichols affole les compteurs avec «The Informer» (Le Mouchard en français), un film centré sur la guerre d'indépendance irlandaise, nommé dans six catégories. Le long-métrage repart avec les prix du «meilleur acteur», «meilleur réalisateur», «meilleur scénario» et «meilleure musique». Le cinéaste américain n'était pas présent pour recevoir ces statuettes. Il a choisi de refuser ces distinctions en soutien à une partie des scénaristes hollywoodiens en grève. Cette action lui a permis d'être nommé, quelque temps plus tard, président de la Writers Guild Of America, le syndicat des scénaristes américains.

La rebelle, Katharine Hepburn

C'est l'actrice la plus Oscarisée au monde. Katharine Hepburn a été décorée quatre fois du prix de «meilleure actrice» pour ses rôles dans «Gloire éphémère», «Devine qui vient dîner...», «Le Lion en hiver» et «La Maison du lac». Pourtant, elle n'a jamais daigné se rendre à la cérémonie. «Pour moi, les prix ne représentent rien. Le meilleur prix, c'est mon travail», a-t-elle dit. Celle qui fut surnommée «La Première Dame du cinéma» a toutefois brisé cette malédiction en se rendant aux Oscars en 1974 pour y attribuer un prix à Lawrence Weingarten.

l'activisme de Marlon Brando

Parmi les grands noms du septième art ayant boycotté la cérémonie, on retrouve aussi Marlon Brando. Le géant du cinéma a décidé de refuser son prix de «meilleur acteur» obtenu pour son rôle de Vito Corleone dans «Le Parrain» en 1973 pour des convictions personnelles. Il a envoyé sur scène Sacheen Littlefeather, actrice et activiste amérindienne, comme messagère. «Je représente ce soir Marlon Brando et il m’a demandé de vous dire que c’est avec beaucoup de regrets qu’il ne peut accepter ce généreux prix. Et cela à cause de la façon dont l’industrie cinématographique traite les Indiens d’Amérique.»

le désintérêt pour Glenda Jackson

Pour certains, un Oscar n'est qu'un objet de décoration en pacotille. «Ma mère en a pris soin en les nettoyant et l'or ne tarde pas à disparaître», racontait Glenda Jackson dans les colonnes de Entertainment Weekly en 2016. Doublement oscarisée pour «Love» et «Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos», l'actrice révélait être insensible à l'idée d'avoir gagné cette statuette. «Je pense qu'elles ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le croire. Je n'ai jamais joué dans un film avec l'intention de gagner un de ces prix.»

L'insignifiance pour Woody Allen

Certaines figures majeures du cinéma n'hésitent pas à donner leur avis très tranché sur les Oscars. «Je n’ai aucune considération pour ce genre de cérémonies», a lancé Woody Allen en 1974, déçu de ne pas avoir été nommé pour «Woody et les Robots». «Le jury ne sait pas ce qu'il fait. Quand on voit qui remporte ces trophées – et qui ne les remporte pas – on se rend bien compte du peu de signification des Oscars.» L'Académie s'est, en tout cas, rattrapée en le distinguant pour «Annie Hall», «Hannah et ses sœurs» et «Minuit à Paris».

la répugnance pour Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, doublement oscarisé pour ses rôles dans «Le Silence des agneaux» et dans «The Father», juge ces cérémonies «hypocrites». Il va même plus loin dans son discours en traitant ces soirées de «répugnantes». L'acteur n'apprécie pas de voir des comédiens «lécher les bottes de réalisateurs et producteurs célèbres», cinglait-il dans les colonnes du HuffPost en 2012. «Ça me donne envie de vomir.» L'acteur n'a, par ailleurs, pas daigné se déplacer pour récupérer son trophée de meilleur acteur en 2021 pour «The Father», justifiant être coincé dans une «bulle sanitaire».

la gêne pour George C. Scott

Ces cérémonies embarrassent tellement certains acteurs qu'ils demandent à retirer leur nom des nominations. C'était notamment une requête de George C Scott. En 1971, il a écrit à l'Académie pour leur demander de «ne pas être mêlé à cette cérémonie», précisant ne pas vouloir offenser ses collègues et le jury. Raison pour laquelle il a refusé d'assister à la cérémonie et d'accepter son Oscar pour son rôle dans «Patton».

le boycott politique de Will Smith

Will Smith a décidé de briller par son absence aux Oscars 2016. L'acteur n'a pas pointé le bout de son nez à cette cérémonie pour protester contre la non-diversité des nommés. «Ce serait très inconfortable d'être sur le tapis rouge et de donner l'impression que ce manque de diversité est acceptable», a-t-il développé. Hasard du destin, Will Smith s'est lui-même retrouvé boycotté de la cérémonie pour avoir giflé sur scène Chris Rock, après une blague sur son épouse Jada Pinkett Smith.

stop à la compétition pour Ethan Hawke

Ethan Hawke est-il heureux de ses trois nominations aux Oscars pour «Before Midnight», «Boyhood» et plus récemment «Blue Moon» ? L'acteur américain avait confié dans un entretien accordé au Hollywood Reporter ne pas apprécier que «tout tourne autour de la compétition». Ajoutant : «Il y a plein de films stupides oubliables qui ont gagné des Oscars et des acteurs médiocres qui exposent leur statuette au bord de leur cheminée». Des propos pour lesquels il était revenu quelque temps plus tard, affirmant avoir souhaité dénoncer les promotions marketings intenses des films lors de ces courses aux prix.

Le mépris de Jean-Luc Godard

Il n'y a pas que les cinéastes américains qui boycottent cette grand messe du cinéma. En 2010, l'Académie a souhaité honorer le travail de Jean-Luc Godard en lui remettant un Oscar d'honneur. Le réalisateur franco-suisse n'a pas été touché par cette récompense puisqu'il n'a pas répondu aux organisateurs qui ont cherché à le contacter pendant plusieurs semaines. «Cette distinction ne représente rien. Si l’Académie aime les décerner, qu’on les laisse faire. Mais je trouve ça étrange. Je me demande : lesquels de mes films ont-ils vu ? Est-ce qu’ils connaissent vraiment mon travail ?» Jean-Luc Godard ne s'est pas présenté à cette cérémonie et sa femme a justifié son absence. «Il est trop vieux pour ce genre de choses. Vous feriez tout ce chemin pour un bout de métal ?»