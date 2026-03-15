Meghan et Harry contre attaquent après la publication d'un ouvrage assurant que la duchesse a «manipulé» Harry

Meghan et Harry brisent le silence et qualifient le nouvel ouvrage de Tom Bower de «théorie du complot».

Meghan et Harry n’entendent pas garder le silence. Le couple a tenu à répondre aux contenus du nouvel ouvrage de l’auteur Tom Bower, consacré à la famille royale dans lequel il est loin d’être tendre à l’égard des Sussex.

Des extraits de l’ouvrage ont été publiés par le Times vendredi 13 mars. Dans ces derniers, Tom Bower affirme entre autres que la reine Camilla aurait confié à une amie peu de temps après le mariage du couple en 2018 que Meghan avait «lavé le cerveau» du prince Harry.

Des propos vivement condamnés par le porte-parole des Sussex pour qui «les propos de M. Bower ont depuis longtemps franchi la limite entre la critique et l'obsession», a-t-il expliqué cité par la presse britannique, expliquant par ailleurs que ces allégations relevaient selon lui de la «théorie du complot délirante».

Une cabale, selon leur porte-parole

Selon le porte-parole du couple, Tom Bower semble mener une cabale pure et dure contre les parents d’Archie et Lilibet, assurant que l’auteur avait «notamment affirmé publiquement que "la monarchie dépend en réalité de l'élimination pure et simple des Sussex de notre société", des propos qui parlent d'eux-mêmes.».

Et d’enfoncer le clou en affirmant que Tom Bower «a bâti sa carrière en élaborant des théories toujours plus farfelues sur des personnes qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais rencontrées» avant de qualifier cette ouvrage de brûlot. «Ceux qui s'intéressent aux faits chercheront ailleurs ; ceux qui recherchent des théories du complot délirantes et du mélodrame savent exactement où le trouver.».

Outre les propos supposés de la reine Camilla, Tom Bower assure également dans son livre que Meghan a éloigné Harry de ses amis et membres de sa famille et évoque les tensions entre Meghan et le prince et la princesse de Galles.