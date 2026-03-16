Annulation du reboot de «Buffy contre les vampires» : la réalisatrice Chloe Zhao n'est «pas surprise» de la décision

Chloé Zhao, qui devait réaliser le reboot de «Buffy contre les Vampires», n'est «pas surprise» de l'annulation de sa série, et reste très évasive quant à son avenir.

Sarah Michelle Gellar, la star de «Buffy contre les vampires», devait reprendre son rôle dans un reboot, mais Hulu a finalement décidé de ne pas commander la nouvelle série réalisée par Chloé Zhao.

Interrogée hier soir sur le tapis rouge des Oscars où son film «Hamnet» était nommé dans plusieurs catégories, la cinéaste oscarisée en 2021 pour son film «Nomadland» a confié «ne pas être surprise» par cette décision.

«J’ai passé un moment incroyable avec Sarah (Michelle Gellar), avec l’ensemble du casting et de l’équipe, et nous nous considérons avant tout comme les gardiens de la série originale. Notre priorité a toujours été de rester fidèles à la série et à nos fans», a-t-elle d'abord commenté auprès de Variety, laissant ensuite planer la possibilité que la série soit finalement acquise par un autre diffuseur.

«Les choses arrivent pour une raison, et nous gardons l’esprit ouvert, prêts à accueillir le mystère de ce vers quoi cela pourrait nous mener», a-t-elle ajouté. Lorsqu’il lui a été demandé clairement si elle envisageait de proposer la série ailleurs, elle s’est contentée de répéter : «Restons mystérieux.»

Note d'espoir

Ryan Kiera Armstrong, l'actrice de «Star Wars : Skeleton Crew», qui devait incarner la nouvelle jeune héroïne de la série, s'est également exprimée ce week-end après avoir appris l'abandon du projet pourtant annoncé en grande pompe il y a environ un an.

«Je suis sûre que beaucoup d’entre vous ont déjà entendu la nouvelle», a déclaré la jeune actrice, remerciant les fans de l’avoir soutenue. «Je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli. Je suis triste que vous ne puissiez pas le voir, mais cela n’enlève rien à l’expérience incroyable que j’ai vécue.» Ryan Kiera Armstrong a ensuite remercié Sarah Michelle Gellar, Chloé Zhao et le reste de ses partenaires de tournage, avant elle aussi de conclure sur une note d’espoir pour les fans. «Nous avons relancé cette série pour vous, et Buffy occupe une place tellement importante dans nos vies à tous, et elle n’est pas près de disparaître. Alors, qui sait ce que l’avenir nous réserve.»

«Je suis vraiment triste de devoir partager cette nouvelle, mais je voulais que vous l’appreniez directement de moi. Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas donner suite à 'Buffy : New Sunnydale', avait posté sur Instagram quelques heures plus tôt Sarah Michelle Gellar. Je tiens à remercier Chloé Zhao, parce que je n’aurais jamais pensé me retrouver un jour à enfiler de nouveau les bottes (...) de Buffy. Et, grâce à Chloé, je me suis rappelée à quel point je l’aime et combien elle compte, non seulement pour moi, mais aussi pour vous tous. Et cela ne change rien à tout ça. Et je vous promets que si l’apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper.»