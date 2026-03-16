Brigitte Bardot : l’actrice au cœur d’un concert hommage émouvant au Palais des Congrès de Paris

Le spectacle «Brigitte Bardot – Autobiographie symphonique», organisé le 2 avril prochain au Palais des Congrès de Paris, rendra un hommage grandiose à la comédienne en mêlant le son et les images incontournables de sa carrière.

Une autobiographie orchestrale. C’est sous la direction du chef Ralph Szigeti, sur la scène du Palais des Congrès de Paris, le 2 avril prochain à 20h, que quelque 80 musiciens feront revivre en chanson, et en images, la carrière mythique de Brigitte Bardot dans un concert-hommage exceptionnel baptisé «Brigitte Bardot – Autobiographie symphonique».

Les morceaux incontournables de la carrière de la comédienne seront interprétés – «Bonnie and Clyde», «La Madrague», etc. – par l’orchestre en même temps que les images seront projetés sur grand écran, permettant d’entendre à nouveau la voix singulière de Brigitte Bardot au gré des moments les plus marquants de son existence, et les extraits des films dans lesquels elle a joué, de «Et Dieu créa la femme» à «Le Mépris».

Ce projet conçu avec le soutien de la fondation Brigitte Bardot verra également plusieurs invités d’exception venir saluer la mémoire de l’actrice, notamment Allain Bougrain-Dubourg, Chico des Gipsy Kings, Jeane Manson, Massimo Gargia ou encore Helena Noguerra.

Tous viendront saluer la mémoire de cette icône du cinéma et de la chanson, qui était également connue pour son engagement envers la cause animale et son refus du compromis.

Brigitte Bardot, autobiographie symphonique, 2 avril, 20h, Palais des Congrès de Paris (17e).